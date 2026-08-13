हिमाचल में चीन सीमा तक फोरलेन रोड पहुंचाने की तैयारी, रक्षा मंत्रालय से मामला उठाएगी राज्य सरकार

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में फोरलेन नेटवर्क को अब सामरिक जरूरतों के अनुरूप चीन सीमा तक विस्तार देने की तैयारी शुरू हो गई है। परवाणू से शिमला तक बन रहे फोरलेन के बाद सरकार अब इसकी कड़ी को आगे बढ़ाकर किन्नौर और चीन सीमा तक ले जाने का मामला केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के समक्ष उठाने जा रही है। प्रदेश सचिवालय में इस संबंध में आधिकारिक स्तर पर विचार-विमर्श शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि आगामी मंत्रिमंडल बैठक में प्रस्ताव लाकर केंद्र को भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है।

तीन चरण में हो रहा निर्माण परवाणू-शिमला फोरलेन परियोजना तीन चरणों में विकसित की जा रही है। कैथलीघाट तक दो चरणों का काम पूरा हो चुका है, जबकि तीसरे चरण में कैथलीघाट से शिमला तक निर्माण कार्य जारी है। इसके बाद फोरलेन नेटवर्क को रामपुर तक विस्तार देने की मंजूरी भी मिल चुकी है।

सामरिक दृष्टि से और आगे बढ़ने की तैयारी अब सरकार इसी कड़ी को सामरिक दृष्टि से और आगे बढ़ाने की तैयारी में है। प्रदेश सरकार का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के समक्ष पहुंचने के बाद सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के स्तर पर आगे की प्रक्रिया तय हो सकती है। रक्षा मंत्रालय सामरिक जरूरतों, सेना की आवाजाही और सीमा क्षेत्र में आधारभूत ढांचे की आवश्यकता के आधार पर अपनी राय देगा। इसी सुझाव के आधार पर फोरलेन के विस्तार को लेकर केंद्र सरकार निर्णय ले सकती है।

सीमा सुरक्षा जरूरतों के अनुरूप सड़क नेटवर्क पर ध्यान प्रदेश सरकार का फोकस अब सिर्फ पर्यटन और सामान्य यातायात तक सीमित सड़क ढांचे पर नहीं, बल्कि सीमा सुरक्षा की जरूरतों के अनुरूप सड़क नेटवर्क तैयार करने पर है। रामपुर तक पहुंच चुका फोरलेन यदि भविष्य में किन्नौर और सीमा क्षेत्र तक विस्तार पाता है तो यह हिमाचल के सबसे बड़े सामरिक सड़क विस्तारों में शामिल होगा।

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फिलहाल सरकार स्तर पर प्रस्ताव को अंतिम रूप देने और इसे मंत्रिमंडल के समक्ष रखने की तैयारी है। इसके बाद केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भेजकर चीन सीमा तक फोरलेन विस्तार की राह खोलने का प्रयास किया जाएगा।

रामपुर के आगे सीमा तक पहुंचाने की तैयारी सरकार की रणनीति है कि रामपुर तक स्वीकृत फोरलेन विस्तार को भविष्य में किन्नौर होते हुए चीन सीमा से जुड़े क्षेत्रों तक ले जाने की संभावनाएं तलाशकर केंद्र के सामने रखा जाए। किन्नौर जिला चीन सीमा से सटा होने के कारण सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में इस मार्ग को केवल यातायात परियोजना के बजाय रणनीतिक सड़क संपर्क के रूप में विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है।