हिमाचल सरकार की बड़ी राहत, रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन व पारिवारिक पेंशन एरियर की अगली किस्त जारी

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन एरियर जारी करने के आदेश दिए हैं। वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में मंगलवार को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी आदेश के अनुसार पेंशनरों को इस एरियर का भुगतान इसी माह (अगस्त 2026) में सुनिश्चित किया जाएगा।

किस वर्ग को कितना एरियर वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार श्रेणियों के आधार पर एरियर का वितरण तय किया गया है। तृतीय श्रेणी के पात्र पेंशनरों (मूल पेंशन 40,000 तक) तथा पारिवारिक पेंशनरों (मूल पेंशन 24,000 तक) को 35 प्रतिशत एरियर जारी किया गया है। इसे मिलाकर अब तक इन्हें कुल 55 प्रतिशत एरियर का भुगतान हो जाएगा।

द्वितीय श्रेणी वर्ग के पेंशनरों (पेंशन 50,000 तक) और पारिवारिक पेंशनरों (पेंशन 30,000 तक) को 15 प्रतिशत एरियर मिलेगा। प्रथम श्रेणी के अधिकारियों (पेंशन 60,000 से 1,09,300 तक) एवं पारिवारिक पेंशनरों (पेंशन 40,000 से 65,580 तक) के लिए भी 15 प्रतिशत एरियर स्वीकृत किया गया है। प्रथम व द्वितीय श्रेणी के लिए अब तक कुल 35 प्रतिशत संचयी एरियर जारी हो चुका है।