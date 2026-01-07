Language
    हिमाचल पंचायत चुनाव: क्या आज हो जाएगा फैसला? हाई कोर्ट में प्रदेश सरकार दायर करेगी जवाब

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 11:55 AM (IST)

    हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, जहां प्रदेश सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी। याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुसार समय पर चुनाव क ...और पढ़ें

    हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव पर संग्राम नहीं थम रहा है। प्रतीकात्मक फोटो

    विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव पर क्या आज फैसला हो जाएगा, इस पर हाई कोर्ट की सुनवाई के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आज हाई कोर्ट में प्रदेश सरकार की ओर से जवाब दायर किया जाएगा। 
    हाई कोर्ट में मंगलवार को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने संविधान के मुताबिक समय पर चुनाव करवाने का आग्रह किया। अदालत में इस मामले पर बहस हुई। 

    अब इस मामले पर आज बुधवार को दूसरे दिन फिर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने छह महीने तक चुनाव करवाने से इन्कार किया था।

    न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की अदालत मामले की सुनवाई कर रही है। इससे पहले यह मामला मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ के सामने था। 

    सरकार देगी जवाब

    मुख्य न्यायाधीश कोर्ट ने मामले को डिवीजन बैंच-एक यानी न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की अदालत के सामने रखने के आदेश दिए थे। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष ने अदालत में अपने पक्ष रखे। वादी पक्ष की बहस का जवाब अब राज्य सरकार की ओर से दिया जाना है। 

    जानबूझकर चुनाव में देरी का है आरोप

    याचिकाकर्ता ने प्रदेश में पंचायत चुनाव में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाते हुए हिमाचल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश की अदालत में भी बहस हो चुकी है। 

    हाई कोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान देवेंद्र नेगी बनाम स्टेट मामले का हवाला दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने डिवीजन बैंच-एक के फैसले पर टिप्पणी करने से इन्कार करते हुए चुनाव की प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के आदेश दिए थे।

    कार्यकाल पूरा होने से पहले करवाए जाएं चुनाव

    जनहित याचिका में पंचायती राज चुनाव को समय पर करवाने के आदेश जारी करने की मांग की है। यह याचिका यह निर्देश देने के लिए दायर की है कि प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संविधान के तहत अनिवार्य रूप से पांच साल का कार्यकाल समाप्त होने से पहले करवाए जाएं। 
    साथ ही राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित करे और पंचायती राज संस्थाओं के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए बिना किसी देरी के सभी आवश्यक कदम उठाएं।

     

