हिमाचल में बारिश से बागवानी क्षेत्र को 100 करोड़ से अधिक का नुकसान, सेब और आम पर पड़ा सबसे ज्यादा असर

हिमाचल में बारिश से बागवानी क्षेत्र को 100 करोड़ से अधिक का नुकसान

शिमला, राज्य ब्यूरो। प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बरसात ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बागवानी विभाग द्वारा प्रारंभिक आकलन के मुताबिक लगभग 100 करोड़ रुपये का नुकसान इस क्षेत्र को हुआ है। माना जा रहा है कि इसमें सेब को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसी के साथ आम व गुठलीदार फलों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई हो पाना अब मुश्किल है। बागवानी विभाग के फील्ड अधिकारियों ने रिपोर्ट भेजना शुरू कर दी है। सभी जिलों को कहा गया है कि वह अपने क्षेत्रों से जुड़ी रिपोर्ट दें। सबसे अधिक नुकसान शिमला जिले में हुआ है, जहां पर आने वाले दिनों में अब सेब सीजन शुरू होना था। सेब की अर्ली वैरायटी मार्किट में आनी भी शुरू हो गई है। पेड़ों से झड़ गए आम, बागवान परेशान प्रदेश में आम को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। बारिश की वजह से पेड़ों से आम झड़ गए हैं। अभी प्रदेश का आम बाजार में आने की तैयारी में ही था कि बरसात ने नुकसान कर दिया। इससे निचले हिमाचल के बागवान काफी ज्यादा परेशान हैं। क्योंकि उनका लगता था कि इस बार बाजार में दाम अच्छा मिल जाएगा। इस नुकसान से बागवान खड़े नहीं हो पा रहे हैं। गुठलीदार फलों को भी नुकसान झेलना पड़ा है। बड़ी बात है कि इनमें कई फल फसल बीमा योजना में शामिल नहीं हैं। जिससे बागवानों की चिंता और अधिक बढ़ चुकी है। बागवानी विभाग के मंत्री जगत सिंह नेगी ने सभी अफसरों को जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा है। इस पर बागवानी सचिव अमिताभ अवस्थी ने अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की है। उनका कहना है कि प्रारंभिक आकलन में काफी ज्यादा नुकसान देखा गया है। इसकी पूरी रिपोर्ट आने पर स्थिति साफ होगी। सेब व आम समेत गुठलीदार फलों को नुकसान पहुंचा है। उनका कहना है कि जहां तक संभव होगा बागवानों को राहत दी जाएगी।

