Himachal Pradesh Landslide किन्नौर जिले में वांगतू के पास भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 5 बंद हो गया। इससे पहले चौरा से वांगतू तक वहानों की आवाजाही बहाल कर दी गई थी। लेकिन अभी ताजा भूस्‍खलन के कारण फिर से लोगों को अलर्ट कर दिया गया है ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। हिमाचल में अब तक 53 भूस्‍खलन और 33 बाढ़ की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

प्रदेश में फिर बिगड़े हालात, किन्नौर जिले में ताजा भूस्‍खलन से नेशनल हाईवे बंद

