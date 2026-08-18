हिमाचल की जेलों में क्यों हो रही हिंसक घटनाएं, क्या क्षमता से अधिक कैदी हैं वजह या कुछ और?

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की जेलों में कैदियों में बढ़ती हिंसक घटनाओं ने सुरक्षा व मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। धर्मशाला में रविवार दोपहर कैदियों और जेल स्टाफ में झड़प होने से कैदी और सुरक्षा कर्मचारी घायल हो गए। वहीं, नाहन के आदर्श केंद्रीय कारागार में एक कैदी ने ईंट से वार कर वार्डर समेत तीन कैदियों को घायल कर दिया। इससे पहले धर्मशाला जेल से विचाराधीन महिला कैदी के दीवार फांदकर फरार होने की घटना भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा चुकी है। जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होना भी हिंसा का एक कारण है।

14 जेलों में कितने कैदी प्रदेश की 14 जेलों में बंद 2,909 कैदियों में 1,189 यानी 40.8 प्रतिशत कैदी एनडीपीएस मामलों में गिरफ्तार हैं। जेलों की कुल क्षमता 2,437 है, जबकि बंदियों की संख्या करीब 2,909 है। जेल विभाग के अनुसार कैदियों को नशामुक्ति, सुधारात्मक गतिविधियों और कौशल विकास से जोड़ने पर भी जोर दिया जा रहा है।

काउंसलर/मनोवैज्ञानिक की सेवाएं देने के दिए थे हाई कोर्ट ने निर्देश हिमाचल हाई कोर्ट ने अप्रैल 2022 में जेलों की स्थिति पर सुनवाई करते हुए विभिन्न जेलों में कर्मचारियों की रिक्तियों की स्थिति बताने और उन्हें भरने की समयसीमा देने को कहा था। कोर्ट ने विशेष रूप से कंडा केंद्रीय जेल में कैदियों के लिए काउंसलर/मनोवैज्ञानिक की स्थायी सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। इससे स्पष्ट है कि जेलों में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंता नई नहीं है।

नशे की लत, लंबे समय तक कारावास, पारिवारिक तनाव और मुकदमों की अनिश्चितता जैसी परिस्थितियां कुछ बंदियों में मानसिक दबाव बढ़ा सकती हैं। हालांकि किसी खास हिंसक घटना का कारण नशा या मानसिक बीमारी था, यह जांच और चिकित्सकीय मूल्यांकन के बाद ही तय किया जा सकता है।

जाति भेदभाव व वर्गीकरण पर लगाई रोक हिमाचल जेल विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर 14 जेलों की सूची है। सरकार ने फरवरी 2025 में हिमाचल प्रदेश जेल मैनुअल 2021 में दूसरा संशोधन किया। इसमें जेलों में जाति के आधार पर भेदभाव, वर्गीकरण और कार्य आवंटन पर रोक लगाई गई। जेल रिकार्ड में कैदियों की जाति, समुदाय या धार्मिक संबद्धता दर्ज करने संबंधी प्रविधान भी हटाए गए। साथ ही कैदियों से मैला ढोने, सीवरेज प्रणाली और सेप्टिक टैंक की सफाई कराने पर रोक का प्रविधान किया गया।

अगली बड़ी चुनौती ऐसे में जेल सुधार की अगली बड़ी चुनौती केवल सुरक्षा नहीं, बल्कि नशामुक्ति, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की उपलब्धता, स्टाफ की कमी और हिंसक व्यवहार की समय रहते पहचान भी है। नाहन जैसी घटनाएं इस व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत की ओर इशारा करती हैं।

800 में से 127 पद रिक्त प्रदेश में स्थित जेलों के लिए कर्मचारियों के 800 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 127 पद रिक्त हैं। मंडी के लिए स्वीकृत 39 व कुल्लू के लिए स्वीकृत 29 सभी पद भरे हैं। सोलन जिले की दो जेलों में सभी 54 पद भरे हैं। चंबा में जेल स्टाफ के स्वीकृत 38 पदों में 32 ही भरे हैं। बिलासपुर जिले में मानकों के मुताबिक 43 जवानों की तैनाती होनी चाहिए लेकिन यहां 24 जवान ही तैनात हैं। ऊना में जेल में 33 पद स्वीकृत हैं, जबकि एक पद खाली है। धर्मशाला जेल में 65 पद स्वीकृत हैं जबकि एक पद रिक्त है।