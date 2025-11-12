Language
    हिमाचल में पड़ने लगी कड़ाके की ठंड, तेज धूप के बावजूद 4 डिग्री तक गिरा तापमान; पढ़ें अगले एक हफ्ते का वेदर अपडेट

    By Yadvinder Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 07:51 AM (IST)

    शिमला से ज्यादा ठंडी रातें सोलन, पालमपुर और हमीरपुर में दर्ज की जा रही हैं। प्रदेश में धूप के बावजूद अधिकतम तापमान में गिरावट आई है, कुछ स्थानों पर वृद्धि भी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, 17 नवंबर तक मौसम साफ रहने और तापमान में गिरावट आने की संभावना है। न्यूनतम तापमान सामान्य से कम है।

    तेज धूप के बावजूद चार डिग्री सेल्सियस तक गिरा तापमान। सांकेतिक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश में इन दिनों शिमला से ज्यादा ठंडी रातें सोलन, पालमपुर और हमीरपुर में रह रही हैं। सोमवार रात शिमला का न्यूनतम तापमान 8.4, सोलन का 5.3, सुंदरनगर का 5.8, पालमपुर का 5.5 और हमीरपुर का 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    प्रदेश में दिन की तेज धूप के बावजूद चार डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। अधिकतम तापमान में सबसे अधिक गिरावट कुकुमसेरी में चार, सेऊबाग में 2.4 डिग्री सेल्सियस की आई है, जबकि कसौली में 3.2 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई। अधिकतम तापमान प्रदेश में सामान्य से एक से दो डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया जा रहा है।

    प्रदेश में न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस का अंतर आया है। कुछ स्थानों पर वृद्धि तो कुछ में गिरावट आई है। ताबो में 2.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि, जबकि अन्य स्थानों पर एक डिग्री की गिरावट आई है। मौसम विभाग ने 17 नवंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई है।

    इस दौरान शुष्क ठंड का दौर जारी रहेगा। ऐसे में न्यूनतम तापमान में गिरावट आने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान इन दिनों सामान्य से एक से तीन डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया जा रहा है।