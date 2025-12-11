Language
    सावधान! हिमाचल में अवैध रूप से दवा उत्पादन कर रहीं चार कंपनियां पकड़ीं, बन रही थी नकली व प्रतिबंधित दवाएं

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 11:24 AM (IST)

    जिला सिरमौर के कालाअंब में अवैध रूप से दवा उत्पादन कर रही कंपनी में दबिश देती पुलिस। जागरण

    जागरण टीम, शिमला/सोलन। हिमाचल प्रदेश में 15 नवंबर को मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की ओर से शुरू एंटी चिट्टा ड्राइव के तहत बुधवार को हिमाचल पुलिस और हिमाचल प्रदेश दवा नियंत्रण प्रशासन की संयुक्त टीम ने फार्मा कंपनियों पर शिकंजा कसा है। टीम ने बंद, निलंबित और लाइसेंस नवीनीकरण में लापरवाही बरतने वाली 20 दवा निर्माता कंपनियों में दबिश दी तो चार फार्मा कंपनियों को बिना लाइसेंस दवा बनाते पकड़ा है। 

    टीम ने बिलासपुर, नालागढ़, सिरमौर व ऊना में एक-एक कंपनी से भारी मात्रा में तैयार दवा व कच्चा माल पकड़ा है। जांच प्रभावित न हो इसके लिए टीम ने फिलहाल कंपनी का नाम सार्वजनिक नहीं किया है। 

    अवैध रूप से उत्पादन

    इन कंपनियों के दवा उत्पादन का लाइसेंस नहीं था व यह अवैध रूप से उत्पादन किए जा रहे थे। इस स्पेशल ड्राइव का लक्ष्य बिना लाइसेंस दवा निर्माण, नकली ब्रांडेड दवाओं और मादक पदार्थ युक्त प्रतिबंधित दवाओं के अवैध उत्पादन को रोकना है।

    नकली व प्रतिबंधित दवाओं उत्पादन

    खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली थी कि प्रदेश में कुछ बंद व निलंबित फार्मा यूनिट अंदरखाते दोबारा चल पड़ी हैं और गुप्त रूप से नकली व प्रतिबंधित दवाओं का निर्माण कर रही हैं। यहां से फर्जी ब्रांडेड दवाएं और मनो-संवेदी पदार्थ अवैध सप्लाई चेन के जरिए बाहर भेजे जा रहे हैं। इन सूचनाओं के बाद प्रदेशभर में छापेमारी की योजना बनाई गई।

    कानूनी कार्रवाई शुरू

    टीम ने ऊना की दो, बिलासपुर की दो, सोलन की चार, सिरमौर की एक, पुलिस जिला नूरपुर की एक व पुलिस जिला बद्दी की 10 फार्मा इकाइयों में दबिश दी तो इनमें से चार इकाइयां बिना लाइसेंस व नियम उल्लंघन करते पकड़ी गईं। सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जांच के दौरान टीमों ने लाइसेंस की वैधता, दस्तावेजों की जांच, स्टाक आडिट, गोदाम और मैन्युफैक्चरिंग एरिया की तलाशी ली।

    कड़ी कार्रवाई करेगी पुलिस

    पुलिस ने साफ किया है कि प्रदेश में नशाखोरी को बढ़ावा देने वाली किसी भी गतिविधि को शून्य सहिष्णुता नीति के तहत कुचला जाएगा। दवा निर्माण इकाइयों का अवैध संचालन, प्रतिबंधित दवाओं का उत्पादन या सप्लाई पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    नेटवर्क ध्वस्त करने में जुटी पुलिस

    पुलिस का कहना है कि नशामुक्त हिमाचल का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब फार्मा सेक्टर में छिपे ऐसे नेटवर्क ध्वस्त किए जाएंगे। किसी भी तरह की लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    किन पर हुई कार्रवाई

    राज्य दवा नियंत्रक डा. मनीष कपूर ने बताया कि यह कार्रवाई उन इकाइयों की जांच के लिए की गई, जिन्हें पहले ड्रग्स एंड कास्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत उल्लंघन पाए जाने पर स्टाप मैन्युफैक्चरिंग आर्डर जारी किए गए थे। 

