HRTC को तय समय पर नहीं मिलेंगी 297 इलेक्ट्रिक बसें, चीन की चिप के कारण रुकी डिलीवरी; कंपनी और निगम आमने-सामने

अनिल ठाकुर, शिमला। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) इलेक्ट्रिक बसों का इंतजार कर रहा है। दूसरी ओर बस बनाने वाली कंपनी ने प्रबंधन से डिलीवरी के लिए चार महीने का समय मांगा है। कंपनी का तर्क है कि बसें अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। इन ई-बसों की बैटरी में एक चिप लगती है, जो चीन में निर्मित होती है। जब यह चिप आएगी, तभी बसों को तैयार करके भेजा जाएगा।



निगम प्रबंधन ने फिलहाल कंपनी को चार महीने का समय देने से इन्कार कर दिया है। निगम ने 297 ई-बसों का टेंडर जारी किया है, जिसके अनुसार कंपनी को नौ जनवरी तक 149 बसों की डिलीवरी करनी थी।

चार माह का समय देने के पक्ष में नहीं प्रबंधन कंपनी के तर्क के अनुसार प्रबंधन को कुछ समय की छूट देनी पड़ेगी, लेकिन प्रबंधन चार महीने का समय देने के पक्ष में नहीं है। हाल ही में निदेशक मंडल की बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी।



उधर, एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने कहा कि जल्द ही बसें निगम के बेड़े में शामिल होंगी।

निगम ने 71 बसें हटाई एचआरटीसी ने अपने बेड़े से लगभग 71 पुरानी बसों को हटा दिया है। इसके अलावा 100 से 150 बसें ऐसी हैं, जिनकी स्थिति बेहद खराब है। ये बसें 10 से 12 साल पुरानी हैं और इनका डेड माइलेज भी बढ़ गया है। इसलिए निगम इन बसों को बदलने की योजना बना रहा है।





आधे घंटे में चार्ज होगी बस, 180 किमी चलेगी निगम प्रबंधन के अनुसार ई-बस 30 सीटर है। इसे आधे घंटे में चार्ज किया जा सकेगा। एक बार चार्ज करने पर यह 180 किलोमीटर तक चलेगी। इसकी लागत 1.71 करोड़ रुपये है। कंपनी इसके रखरखाव की जिम्मेदारी 12 साल तक लेगी।

इस कंपनी को मिला है टेंडर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर की अग्रणी कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड को हिमाचल में ई-बसों का टेंडर मिला है। यह 424.01 करोड़ रुपये का टेंडर है। कंपनी ने 11 महीने में यह आर्डर पूरा करने का आश्वासन दिया था।