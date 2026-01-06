हिमाचल: NDPS मामलों में पकड़े आरोपितों को हिरासत की जानकारी हिंदी में दें, हाई कोर्ट ने क्यों दिया आदेश?
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि एनडीपीएस मामलों में पकड़े गए आरोपियों को हिरासत में लेने से पहले, उन्हें हिरासत संबंधी जानकारी उनकी अपनी भा ...और पढ़ें
विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एनडीपीएस मामलों में पकड़े आरोपितों को हिरासत में लेने से पहले उन्हें हिरासत में लेने संबंधी जानकारी उनकी अपनी भाषा विशेषकर हिंदी में देने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने एनडीपीएस के आरोपित की याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिए।
आरोपित को दी जाने वाली जानकारी में उसे हिरासत की जगह या जगह की प्रकृति बताई गई हो। इसका इस्तेमाल सरकार द्वारा एनडीपीएस एक्ट की धारा तीन के तहत पारित हिरासत आदेश के पालन में व्यक्ति को हिरासत में रखने के लिए किया जा सकता है।
कोर्ट ने क्यों दिया आदेश
कोर्ट ने कहा कि हिरासत के कारणों की जानकारी उस भाषा में दी जानी चाहिए जो हिरासत में लिए गए व्यक्ति को पता हो, ताकि वह प्रभावी प्रतिनिधित्व कर सके। हिमाचल प्रदेश राज्य में हिरासत आदेश राज्य की आधिकारिक भाषा, जो हिंदी है, में बताया जाना चाहिए।
हिरासत के कारणों की कापी भी हिंदी के अलावा, उस भाषा में दी जानी चाहिए जो हिरासत में लिए गए व्यक्ति को पता हो, अगर वह हिंदी नहीं समझ पाता है।
अधिकार के बारे में भी हिंदी में सूचित करें
कोर्ट ने आदेश दिए कि वह हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके अधिकार के बारे में उस भाषा में और हिंदी भाषा में लिखित रूप में विशेष रूप से सूचित करें, जिसमें हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत अधिकारी को प्रतिनिधित्व करने के उसके अधिकार के बारे में बताया गया हो।
कोर्ट ने इन आदेशों की अनुपालना का जिम्मा हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव (गृह) को सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।