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    204 सड़कें बंद, 900 करोड़ का नुकसान... हिमाचल में भारी बारिश और भूस्खलन से जनजीवन अस्त-व्यस्त, आज इन 3 जिलों चेतावनी

    By Yadvinder Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 07:00 AM (GMT+05:30)

    हिमाचल में मानसून की तीव्र सक्रियता से जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है, कुल्लू और शिमला में भूस्खलन से नौ वाहन मलबे में दबे और दो लोग घायल हुए। प्रदेश में ...और पढ़ें

    कुल्लू व शिमला में नौ वाहनों पर मलबा गिरा, दो लोग घायल।

    कुल्लू व शिमला में नौ वाहनों पर मलबा गिरा, दो लोग घायल।

    HighLights

    1. कुल्लू-शिमला में भूस्खलन से नौ वाहन मलबे में दबे

    2. हिमाचल में 200 से अधिक सड़कें बंद, जनजीवन प्रभावित

    3. चंबा, कांगड़ा, मंडी में भारी वर्षा का येलो अलर्ट

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल में मानसून की तीव्र सक्रियता से जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है। रात से कई स्थानों में भारी वर्षा और भूस्खलन हुआ। कुल्लू में तीन वाहनों पर मलबा गिरा। आनी उपमंडल में बराड़ में चलती कार पर मलबा गिरा। कार में सवार दोनों लोग घायल हो गए।

    शिमला सहित कई अन्य स्थानों पर भी भूस्खलन हुआ। शिमला में पार्क किए छह दोपहिया वाहन मलबे में दब गए। प्रदेश में मंडी जिला में दो राष्ट्रीय राज मार्ग जिनमें एनएच 154 और 21 के अलावा 204 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। इन्हें खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। सेब सीजन के दौरान सडकों के बंद होने के कारण बागबानों को दिक्कतों का समाना करना पड़ रहा है। अब तक 900 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है।

    प्रदेश में बीते चौबीस घंटों के दौरान चंबा के भटियात में सबसे अधिक 95.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि धर्मशाला में 74.1, बजौरा में 67.5 और पालमपुर में 66.4 मिलीमीटर वर्षा हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में भी तेज वर्षा का क्रम जारी रहने का अनुमान है।

    बुधवार को प्रदेश के तीन जिलों चंबा, कांगड़ा, और मंडी में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का यलो अलर्ट जारी किया गया है। 45 बिजली ट्रांसफार्मर और 82 जल आपूर्ति योजनाएं ठप हैं, जिससे कई इलाकों में बिजली-पानी का संकट है।

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    सड़कों के बंद होने से सबसे ज्यादा प्रभावित मंडी जिला हुआ है जहां दो एनएच ओर 80 अन्य सडकें, कुल्लू में 56 सड़कें भूस्खलन व मलबे के कारण बंद हैं। प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों को बहाल करने और बिजली-पानी की आपूर्ति सुचारू करने के काम में जुटा हुआ है।

    दिन के तापमान में 7.6 डिग्री तक की गिरावट

    प्रदेश में लगातार वर्षा के कारण दिन के तापमान में 6.7 डिग्री तक की गिरावट आई है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में सबसे अधिक गिरावट कुल्लू के भुंतर में 7.6, ताबो में 6.4, नेरी में 5.6, कांगड़ा में 5.3, चंबा में 5 और मंडी में 4 डिग्री की गिरावट आई है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान ऊना में 30.2 डिग्री दर्ज किया गया है।