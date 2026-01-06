Language
    हिमाचल प्रदेश के 20 स्कूल स्वच्छ व हरित कार्यक्रम के लिए शॉर्ट लिस्ट, दो श्रेणियों में किया गया चयन

    By Anil Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 05:37 PM (IST)

    केंद्र सरकार के स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग कार्यक्रम के लिए हिमाचल प्रदेश के 20 स्कूलों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये स्कूल शहरी और ग्रामीण दोनों ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    हिमाचल प्रदेश के 20 स्कूलों का स्वच्छ व हरित कार्यक्रम के लिए चयन हुआ है। प्रतीकात्मक फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। केंद्र सरकार की ओर से संचालित स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग कार्यक्रम के तहत हिमाचल के 20 स्कूलों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ये स्कूल शहर व ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। दो श्रेणियों में इन स्कूलों का चयन किया गया है। समग्र शिक्षा अभियान ने इन सभी विद्यालयों के नामांकन राष्ट्रीय स्तर पर आगे की प्रक्रिया के लिए भेज दिया हैं।

    पत्र जारी कर दिए निर्देश

    समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने बताया कि सभी जिलों के उपनिदेशक व सह जिला परियोजना अधिकारियों (डीपीओ) को जारी पत्र जारी कर इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। राष्ट्रीय स्तर की टीम जल्द ही इन स्कूलों का भौतिक सत्यापन करने के लिए आएगी। एसएसए ने कहा है कि सभी चयनित स्कूल स्वच्छता, हरित पहल, अभिलेखों, दस्तावेजों एवं अन्य आवश्यक तैयारियों को पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित करके रखें।

    एसएसए के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यह चयन स्कूलों में स्वच्छता, हरित वातावरण, पर्यावरणीय जागरूकता और बेहतर शैक्षणिक प्रबंधन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाला है। राष्ट्रीय टीम के सत्यापन के बाद अंतिम चयन की घोषणा की जाएगी।

    इन जिलों के स्कूल शामिल

    जिन बीस स्कूलों को चयनित किया गया है उनमें हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, ऊना, चंबा, कुल्लू, शिमला, सिरमौर और बिलासपुर जिलों के विद्यालय शामिल हैं। सूची में पीएम श्री विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और शहरी और ग्रामीण दोनों श्रेणियों के संस्थान सम्मिलित हैं।

    ये स्कूल किए चयनित

    राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंद जिला बिलासपुर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बंडोल कांगड़ा, लारेंस स्कूल सनावर जिला सोलन, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बुधान ऊना, पीएम श्री पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नारग सिरमौर, राजकीय माध्यमिक विद्यालय धमून सिरमौर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बलाकपुरी कांगड़ा, जवाहर नवोदय विद्यालय, हमीरपुर (भोरंज), जवाहर नवोदय विद्यालय, कांगड़ा (बैजनाथ), पीएम श्री राजकीय उच्च विद्यालय सकोरी सोलन, राजकीय प्राथमिक विद्यालय चिला कुल्लू,राजकीय प्राथमिक विद्यालय गगरेट (दक्षिण) ऊना, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होबर चंबा, स्नोवर वैली इंटरनेशनल स्कूल कुल्लू, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (छात्रा) घुमारवीं बिलासपुर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (छात्र) लालपानी शिमला, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बगाहर (देवगढ़) शिमला, राजकीय माध्यमिक विद्यालय अखाड़ा बाजार कुल्लू, राजकीय प्राथमिक विद्यालय धबोन सिरमौर, पीएम श्री राजकीय केंद्रीय प्राथमिक विद्यालय, भोटा हमीरपुर का चयन किया गया है।

