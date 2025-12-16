हिमाचल के स्कूलों को जल्द मिलेंगे 805 प्रधानाचार्य, 2 साल के इंतजार के बाद हुई DPC की बैठक; अब अगला प्रोसेस क्या?

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में रिक्त प्रधानाचार्यों के पद जल्द भरे जाएंगे। इन पदों पर सरकार प्रधानाचार्यों की स्थायी नियुक्ति करने जा रही है। सोमवार को सचिव शिक्षा राकेश कंवर की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक आयोजित की गई।



प्रवक्ता व मुख्य अध्यापक पद से पदोन्नत कर शिक्षकों को प्रधानाचार्य बनाया जाएगा। इस बार पदोन्नति स्थायी होगी। पहले सरकार प्लेसमेंट के आधार पर प्रधानाचार्य बनाती थी।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद स्थायी नियुक्ति हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब स्थायी नियुक्ति की जा रही है। विभाग ने पदोन्नति की प्रक्रिया में भी बदलाव किया है। पहले प्रधानाचार्य पद के लिए डीपीसी राज्य लोक सेवा आयोग करता था। कैबिनेट के निर्णयानुसार अब सचिव शिक्षा की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर यह डीपीसी की गई है।

दो वर्ष से लंबित है प्रक्रिया प्रदेश में दो वर्ष से पदोन्नति प्रक्रिया लंबित है और करीब 805 पद प्रधानाचार्य के रिक्त हैं। इन पदों के लिए पैनल तैयार करना व दस्तावेजों की जांच करने की प्रक्रिया लंबी चौड़ी है। इसमें जितनी देरी होगी, उतना मामला और पेचीदा होता जाएगा, इसलिए एक ही बार में सारे पदों को भर दिया जाएगा।