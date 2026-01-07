हिमाचल सरकार ने किया जलवायु परिवर्तन विभाग का पुनर्गठन, पांच पद समाप्त और पांच सृजित; जैव विविधता बोर्ड भी बनाया

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पुनर्गठन किया है। इस संबंध में अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित किया है। विभाग में पांच मौजूदा पद समाप्त कर पांच नए सृजित किए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यसचिव की अध्यक्षता में जैव विविधता बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है।

इसमें पूर्व की तरह ही विभिन्न विभागों के अधिकारियों को शामिल किया गया है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा।



अधिसूचना के अनुसार विभाग में अब कार्य की बदलती जरूरतों और जलवायु परिवर्तन से जुड़े बढ़ते दायित्वों को ध्यान में रखते हुए पदों का पुनर्संयोजन किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे विभाग की कार्यक्षमता और तकनीकी मजबूती बढ़ेगी। ये सभी पद पे मैट्रिक्स लेवल-11 (38,500 से 1,22,700) में होंगे और इन्हें तुरंत प्रभाव से भरने के आदेश जारी किए गए हैं।