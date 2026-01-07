Language
    हिमाचल सरकार ने किया जलवायु परिवर्तन विभाग का पुनर्गठन, पांच पद समाप्त और पांच सृजित; जैव विविधता बोर्ड भी बनाया

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 11:49 AM (IST)

    हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पुनर्गठन किया है। इसमें पांच पुराने पद समाप्त कर पांच नए पद सृजित ...और पढ़ें

    हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पुनर्गठन किया है। इस संबंध में अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित किया है। विभाग में पांच मौजूदा पद समाप्त कर पांच नए सृजित किए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यसचिव की अध्यक्षता में जैव विविधता बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। 
    इसमें पूर्व की तरह ही विभिन्न विभागों के अधिकारियों को शामिल किया गया है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। 

    अधिसूचना के अनुसार विभाग में अब कार्य की बदलती जरूरतों और जलवायु परिवर्तन से जुड़े बढ़ते दायित्वों को ध्यान में रखते हुए पदों का पुनर्संयोजन किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे विभाग की कार्यक्षमता और तकनीकी मजबूती बढ़ेगी। ये सभी पद पे मैट्रिक्स लेवल-11 (38,500 से 1,22,700) में होंगे और इन्हें तुरंत प्रभाव से भरने के आदेश जारी किए गए हैं।

    ये पद किए समाप्त

    • प्रधान विज्ञानी अधिकारी बायोटेक्नोलाजी (डाइंग कैडर)
    • वरिष्ठ विज्ञानी अधिकारी योजना
    • परियोजना अधिकारी 
    • दो पद रिसर्च एसिस्टेंट 

    नए पद किए सृजित

    • कनिष्ठ विज्ञानी अधिकारी बायोटेक्नोलाजी
    • दो पद कनिष्ठ विज्ञानी अधिकारी जलवायु परिवर्तन
    • दो  पद कनिष्ठ पर्यावरण अधिकारी।

     

