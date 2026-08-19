हिमाचल में सरकारी हेलीकॉप्टर के टेंडर की तारीख 20 अगस्त तक बढ़ी, सिर्फ एक कंपनी ने किया था आवेदन

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल सरकार के लिए हेलीकाप्टर सेवा प्रदाता कंपनी के चयन की निविदा प्रक्रिया में सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने आवेदन की अंतिम तिथि 18 से बढ़ाकर 20 अगस्त कर दी है। तय समय सीमा तक केवल एक कंपनी के आवेदन करने के कारण विभाग ने पर्याप्त प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए दो दिन का अतिरिक्त समय दिया है।

20 अगस्त को निविदाएं खोली जाएंगी और इसके बाद आगामी अवधि के लिए वीवीआइपी व आपात उड़ानों की जिम्मेदारी संभालने वाली कंपनी तय होगी। मौजूदा अनुबंध की अवधि पूरी होने के कारण नई हेलीकाप्टर सेवा कंपनी के चयन की प्रक्रिया चल रही है।