हिमाचल में सरकारी हेलीकॉप्टर के टेंडर की तारीख 20 अगस्त तक बढ़ी, सिर्फ एक कंपनी ने किया था आवेदन
हिमाचल सरकार ने हेलीकाप्टर सेवा प्रदाता कंपनी के चयन की निविदा प्रक्रिया में आवेदन की अंतिम तिथि 18 से बढ़ाकर 20 अगस्त कर दी है।
HighLights
हेलीकाप्टर सेवा निविदा की अंतिम तिथि 20 अगस्त तक बढ़ी।
पर्याप्त प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने को दो दिन का अतिरिक्त समय।
सिंगल बिड से बचने के लिए सरकार का महत्वपूर्ण कदम।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल सरकार के लिए हेलीकाप्टर सेवा प्रदाता कंपनी के चयन की निविदा प्रक्रिया में सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने आवेदन की अंतिम तिथि 18 से बढ़ाकर 20 अगस्त कर दी है। तय समय सीमा तक केवल एक कंपनी के आवेदन करने के कारण विभाग ने पर्याप्त प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए दो दिन का अतिरिक्त समय दिया है।
20 अगस्त को निविदाएं खोली जाएंगी और इसके बाद आगामी अवधि के लिए वीवीआइपी व आपात उड़ानों की जिम्मेदारी संभालने वाली कंपनी तय होगी। मौजूदा अनुबंध की अवधि पूरी होने के कारण नई हेलीकाप्टर सेवा कंपनी के चयन की प्रक्रिया चल रही है।
वर्तमान में एयर चार्टर सर्विसेज सरकार को हेलीकाप्टर सेवा दे रही है। पर्याप्त आवेदन न मिलने पर इससे पहले भी आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 18 अगस्त की गई थी। अब सिंगल बिड की स्थिति से बचने और वित्तीय प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए समय सीमा दो दिन और बढ़ाई गई है।