Himachal: किसानों और बागवानों को राहत, सेब और आलू ढुलाई में लगे बाहरी राज्यों के ट्रकों को विशेष पथ कर से छूट

Special Road Tax हिमाचल प्रदेश में किसानों और बागवानों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने सेब और आलू के सुचारू परिवहन के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाले बाहरी राज्यों के ट्रकों को विशेष पथ कर (एसआरटी) के भुगतान से छूट देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से बागवानों एवं कृषकों को राहत मिलेगी। 20 जुलाई से 31 अक्टूबर तक इस छूट का लाभ मिलेगा।

सेब और आलू ढुलाई में लगे बाहरी राज्यों के ट्रकों को विशेष पथ कर से छूट : जागरण

