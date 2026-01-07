हिमाचल में अब बोर्ड को नहीं मिलेगी सतलुज जल विद्युत निगम से फ्री बिजली, सरकार बेचकर जुटाएगी राजस्व; छोटे प्रोजेक्टों को राहत

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार के फैसले के मुताबिक सतलुज जल विद्युत निगम की दो बड़ी परियोजनाओं की निश्शुल्क बिजली अब बिजली बोर्ड को नहीं मिलेगी। यह बिजली राज्य सरकार ऊर्जा निदेशालय के माध्यम से बेचेगी। वर्तमान में नाथपा झाकड़ी व रामपुर की जल विद्युत परियोजना से मिलने वाली रायल्टी की निश्शुल्क बिजली 438 मेगावाट बिजली बोर्ड को मिलती रही है।



बोर्ड प्रदेशभर में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए इस बिजली का इस्तेमाल करता रहा है। अब इस बिजली को बेचकर राज्य सरकार को राजस्व में बढ़ोतरी करने का मौका मिलेगा।

बोर्ड को अन्य राज्यों से खरीदनी पड़ सकती है बिजली दूसरी तरफ बिजली की मांग को पूरा करने के लिए बोर्ड को दूसरे राज्यों से बिजली खरीदनी पड़ सकती है। राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगा दी है। प्रदेश में बिजली के उत्पादन को गति देने के लिए 25 मेगावाट क्षमता से कम प्रोजेक्टों को राहत दी है। इन्हें भी एग्रीमेंट के मुताबिक निश्शुल्क रायल्टी देने की शर्त लागू की थी।



इससे छोटे उत्पादकों ने भार मानते हुए सरकार से इसमें राहत देने की मांग की थी। अब ऊर्जा विभाग की ओर से इन दोनों फैसलों की अधिसूचना जारी की जानी है।