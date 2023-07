Shimla: छात्रों के लिए खुशखबरी! 30 सितंबर तक खोल दिया राष्ट्रपति रिट्रीट; फ्री में घूम सकते हैं विद्यार्थी

Shimla News हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने छराबड़ा स्थित राष्ट्रपति रिट्रीट को बिना शुल्क के स्कूली छात्रों के लिए 30 सितंबर तक खोल दिया है। पहले स्कूली छात्रों को बिना फीस के लिए 30 जून तक ही राष्ट्रपति रिट्रीट घूमाने की सुविधा थी लेकिन अब इसे तीन महीने ओर आगे बढ़ा दिया है। हिमाचल भर के स्कूलों के सभी छात्र बिना किसी फीस के राष्ट्रपति रिट्रीट में घूम सकते हैं।

30 सितंबर तक खोल दिया राष्ट्रपति रिट्रीट

शिमला,जागरण संवाददाता। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने स्कूली छात्रों को तोहफा दिया है। शिक्षा विभाग ने बच्चों के हित में फैसला लेते हए राष्ट्रपति रिट्रीट को खोल दिया है। बता दें कि शिक्षा विभाग ने छराबड़ा स्थित राष्ट्रपति रिट्रीट को बिना शुल्क के स्कूली छात्रों के लिए 30 सितंबर तक खोल दिया है। पहले स्कूली छात्रों को बिना फीस के लिए 30 जून तक ही यहां पर लाकर घूमाने की सुविधा थी, लेकिन अब इसे तीन महीने ओर आगे बढ़ा दिया है। बिना फीस 30 सितंबर तक जा सकते हैं छात्र हिमाचल भर के स्कूलों के छात्र बिना फीस के 30 सितंबर कर यहां आ सकेंगे। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिला के उपनिदेशकों के ये निर्देश जारी कर दिए हैं। 73 बीआरसीसी को स्कूलों में तैनाती राज्य एलीमेंटरी शिक्षा विभाग ने टीजीटी कला कोटे से 35 बीआरसीसी के पद पर सेवाएं दे रहे शिक्षकों को स्कूलों में भेजने का फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने और क्या लिया फैसला हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसी तरह से 38 टीजीटी नॉन मेडिकल कोटे से बीआरसीसी बने शिक्षकों को भी स्कूल में भेजने का फैसला लिया है। विभाग की ओर से इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। क्या है राष्ट्रपति रिट्रीट? राष्ट्रपति रिट्रीट शिमला में 'रिट्रीट बिल्डिंग' और हैदराबाद में 'राष्ट्रपति निलयम' की अवस्थिति हमारे देश के राष्ट्रपति के पद की एकीकरण की भूमिका के द्योतक हैं। एक उत्तर में और दूसरा दक्षिण में स्थित ये स्थान, हमारे देश की एकता तथा विविध संस्कृतियों व लोगों की एकता के प्रतीक हैं।

