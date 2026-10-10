गोशाला में गायों की सेवा कर रहे थे हिमाचल के डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री, तभी आया अमित शाह का फोन; क्या बात हुई?

राज्य ब्यूरो, शिमला। जन्मदिन की सुबह गौशाला में सेवा, पशुओं के बीच समय और इसी दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह का फोन। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के जन्मदिन की शुरुआत कुछ इसी अंदाज में हुई।

शुक्रवार सुबह जब अमित शाह ने उन्हें फोन कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, उस समय अग्निहोत्री गौशाला में सेवा कार्य कर रहे थे।

अमित शाह ने फोन पर मुकेश अग्निहोत्री को जन्मदिन की बधाई दी। इस आत्मीयता के लिए अग्निहोत्री ने उनका धन्यवाद किया और कहा आप हर बार याद करते हैं। उप मुख्यमंत्री ने बातचीत का यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर शेयर किया है।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भी डिप्टी सीएम को जन्मदिन की बधाई दी। उनके अच्छे स्वास्थ और लंबी आयु की कामना की। बता दें कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन राजनीति से ऊपर उठकर अमित शाह ने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को जन्मदिन की बधाई दी। पिछले साल भी गृह मंत्री ने बधाई दी थी।