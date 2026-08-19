दूध उत्पादों में नहीं चलेगा मिलावट का खेल, हिमाचल के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में मोबाइल लैब मौके पर करेगी जांच

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में दूध और खाद्य पदार्थों में मिलावट कर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर स्वास्थ्य विभाग शिकंजा कसने की तैयारी में है। स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन निदेशालय ने मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन का विशेष रोस्टर जारी किया है। अब यह मोबाइल लैब इसी माह अगस्त से बाजार-बाजार पहुंचेगी और दूध, पनीर, घी, मसालों समेत रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले खाद्य पदार्थों की औचक जांच करेगी।



मौके पर ही प्राथमिक जांच से संदिग्ध खाद्य पदार्थों की पहचान की जाएगी और नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई होगी।

त्योहारी सीजन से पहले बढ़ेगी निगरानी त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले विभाग ने दूध और दूध से बने उत्पादों पर निगरानी बढ़ा दी है। इस दौरान खोया, पनीर, घी और दूध की मांग बढ़ने पर मिलावट का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में एमएफटीएल वैन को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के बाजारों में भेजा जाएगा।

संदिग्ध उत्पादों की पहचान हो सकेगी मोबाइल लैब के जरिए मौके पर ही खाद्य पदार्थों के सैंपल जांचे जा सकेंगे। इससे विभाग को संदिग्ध उत्पादों की पहचान करने और आगे की कार्रवाई के लिए सैंपल लेने में मदद मिलेगी। औचक जांच से नपेंगे मिलावट करने वाले औचक जांच से दुकानदारों और डेरी संचालकों को पहले से तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। विभाग का फोकस ऐसे कारोबारियों की पहचान करने पर रहेगा जो लगातार मिलावटी या घटिया गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ बाजार में उतार रहे हैं।