हिमाचल कांग्रेस के दो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर क्यों फंसा पेच, क्या राहुल टीम की दावेदारी ने डाली अड़चन?

अनिल ठाकुर, शिमला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के दो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति लटक गई है। किन्नौर व शिमला जिला (ग्रामीण) के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर पार्टी की राजनीति गरमा गई है। राहुल गांधी की टीम के कई नेताओं के अध्यक्ष पद के लिए आवेदन से यह जंग और ज्यादा रोचक हो गई है।



हिमाचल के नेता चाहते हैं कि उनके करीबियों को अध्यक्ष पद की कुर्सी मिले। एनएसयूआइ, युवा कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर चुके नेताओं ने भी दावेदारी जता दी है।

किन्नौर में हैं चार आवेदन किन्नौर में जिला अध्यक्ष पद के लिए चार आवेदन आए हुए हैं। इसमें दो नेता ऐसे हैं जो राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के करीबी है। एक नेता पिछले कई सालों से जिला अध्यक्ष पद पर काबिज है, जबकि युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष निगम भंडारी भी अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हो गए हैं।



हालांकि भंडारी ने पहले किसी अन्य नेता का नाम अध्यक्ष पद के लिए आगे किया था, शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए। उनका नाम बोर्ड-निगम में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए भी चल रहा था।

शिमला जिले के मंत्री अपने करीबी के लिए लगा रहे दांव पेच शिमला जिला में भी कई मंत्री अपने करीबी को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी की टीम में काम कर चुके कई नेता भी यहां दौड़ में शामिल हैं। यहां करीब 25 आवेदन आए हैं, जिसमें दीपक राठौर, महेंद्र स्तान, रूपेश कंवल, सुधीर आजाद, यशपात तनैक व नरदेव कंवर के नाम चर्चा में सबसे आगे हैं। जबकि कुछ नेता पर्दे के पीछे से सक्रियता दिखा रहे हैं। किन्नौर जिला से निगम भंडारी और शिमला से दीपक राठौर राहुल की टीम में माने जाते हैं।

विरोध शांत करने के लिए बोर्ड निगमों में हो सकती है ताजपोशी सूत्रों के अनुसार शीर्ष नेतृत्व प्रदेश के 12 जिलों में संगठन सृजन अभियान चला चुका है। हिमाचल ही ऐसा राज्य है, जहां विरोध के चलते दो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इसका संज्ञान भी हाइकमान ले चुका है। सूत्रों की माने तो इस विरोध को शांत करने के लिए कुछ नेताओं की ताजपोशी बोर्ड व निगमों में भी हो सकती है।