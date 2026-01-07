Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हिमाचल कांग्रेस के दो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर क्यों फंसा पेच, क्या राहुल टीम की दावेदारी ने डाली अड़चन?

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 02:32 PM (IST)

    Himachal Pradesh Congress, हिमाचल कांग्रेस में किन्नौर और शिमला (ग्रामीण) के दो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति आंतरिक खींचतान के कारण लटक गई है। राहुल गां ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष विनय कुमार। जागरण आर्काइव

    अनिल ठाकुर, शिमला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के दो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति लटक गई है। किन्नौर व शिमला जिला (ग्रामीण) के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर पार्टी की राजनीति गरमा गई है। राहुल गांधी की टीम के कई नेताओं के अध्यक्ष पद के लिए आवेदन से यह जंग और ज्यादा रोचक हो गई है।

    हिमाचल के नेता चाहते हैं कि उनके करीबियों को अध्यक्ष पद की कुर्सी मिले। एनएसयूआइ, युवा कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर चुके नेताओं ने भी दावेदारी जता दी है। 

    किन्नौर में हैं चार आवेदन

    किन्नौर में जिला अध्यक्ष पद के लिए चार आवेदन आए हुए हैं। इसमें दो नेता ऐसे हैं जो राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के करीबी है। एक नेता पिछले कई सालों से जिला अध्यक्ष पद पर काबिज है, जबकि युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष निगम भंडारी भी अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हो गए हैं। 

    हालांकि भंडारी ने पहले किसी अन्य नेता का नाम अध्यक्ष पद के लिए आगे किया था, शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए। उनका नाम बोर्ड-निगम में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए भी चल रहा था। 

    शिमला जिले के मंत्री अपने करीबी के लिए लगा रहे दांव पेच

    शिमला जिला में भी कई मंत्री अपने करीबी को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी की टीम में काम कर चुके कई नेता भी यहां दौड़ में शामिल हैं। यहां करीब 25 आवेदन आए हैं, जिसमें दीपक राठौर, महेंद्र स्तान, रूपेश कंवल, सुधीर आजाद, यशपात तनैक व नरदेव कंवर के नाम चर्चा में सबसे आगे हैं। जबकि कुछ नेता पर्दे के पीछे से सक्रियता दिखा रहे हैं। किन्नौर जिला से निगम भंडारी और शिमला से दीपक राठौर राहुल की टीम में माने जाते हैं। 

    विरोध शांत करने के लिए बोर्ड निगमों में हो सकती है ताजपोशी

    सूत्रों के अनुसार शीर्ष नेतृत्व प्रदेश के 12 जिलों में संगठन सृजन अभियान चला चुका है। हिमाचल ही ऐसा राज्य है, जहां विरोध के चलते दो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इसका संज्ञान भी हाइकमान ले चुका है। सूत्रों की माने तो इस विरोध को शांत करने के लिए कुछ नेताओं की ताजपोशी बोर्ड व निगमों में भी हो सकती है।  

    आठ जनवरी को बैठक

    कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने आठ जनवरी को पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। अभी तक 11 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है। बैठक में मनरेगा को समाप्त करने के विरोध में पार्टी की ओर से आयोजित हो रहे आंदोलन की रूप रेखा पर चर्चा होगी। इसके अलावा जिला कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया शुरू करने से लेकर संगठन को मजबूत करने पर भी चर्चा होगी।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल: मेडिकल कॉलेजों में 500 रोगी मित्र होंगे तैनात, OPD में डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की नियुक्ति; सीनियर रेजिडेंसी नीति बनेगी 

    यह भी पढ़ें: हिमाचल सरकार पर हाई कोर्ट ने लगाया सशर्त 50 हजार रुपये जुर्माना, शिमला नगर निगम मेयर मामले में लिया एक्शन 