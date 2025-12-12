Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल में कड़ाके की ठंड से जमे नदी-झरने, कई इलाकों में माइनस में पारा; स्नोफॉल का अलर्ट

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 08:06 AM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे कई स्थानों पर तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। लाहुल स्पीति और किन्नौर में जल स्रोत जम गए हैं। मौस ...और पढ़ें

    Hero Image

    हिमाचल में दो अगले दिनों में होगी बर्फबारी (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश में सूखी ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान तेजी से गिर रहा है और कई जगह सामान्य से नीचे पहुंच गया है। जनजातीय जिलों लाहुल स्पीति और किन्नौर में तापमान शून्य से काफी नीचे जाने से प्राकृतिक जल स्रोत जम गए हैं। ठंड से सिर्फ पहाड़ी इलाके ही नहीं, बल्कि निचले जिले भी प्रभावित हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिलासपुर और मंडी जिलों में घना कोहरा छाने से ठंड और अधिक महसूस हो रही है और सुबह-शाम दृश्यता भी प्रभावित हो रही है। निचले इलाकों में रातें शिमला से भी ज्यादा ठंडी हो चुकी हैं। जनजातीय क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड का असर ज्यादा है।

    13-14 को स्नोफॉल का अलर्ट

    मौसम विभाग ने 13 से 14 दिसंबर तक चंबा, किन्नौर, कुल्लू, लाहुल स्पीति में हल्का हिमपात होने की संभावना व्यक्त की है। इसके अलावा निचले क्षेत्रों में वर्षा होगी। शेष अन्य जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। 26 दिसंबर से पहली जनवरी तक शिमला, चंबा, कुल्लू, लाहुल-स्पीति में हिमपात व वर्षा हो सकती है। दो से 8 जनवरी तक लाहुल-स्पीति कुल्लू व मंडी में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहेगा।

    14 दिसंबर को मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना है जबकि उच्च पर्वतीय इलाकों में हल्का हिमपात हो सकता है। 15, 16 और 17 दिसंबर को भी प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 12 और 13 दिसंबर को पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। बिलासपुर और मंडी में सुबह और शाम घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है।

    हिमाचल में कैसा है मौसम का हाल?

    लाहुल स्पीति के कुकुमसेरी में माइनस 6.3 डिग्री सेल्सियस, ताबो में माइनस 4.6 डिग्री और कल्पा में एक डिग्री तापमान दर्ज किया गया। बीते 24 घंटों में राज्य के औसतन न्यूनतम तापमान में 0.2 डिग्री की कमी आई है, जबकि यह सामान्य से 0.3 डिग्री नीचे बना हुआ है। शिमला में बुधवार रात न्यूनतम तापमान नौ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया,

    जबकि हमीरपुर में 3.9, मंडी में 3.7, कांगड़ा में 5.4, पालमपुर में 5, सोलन में तीन, ऊना में 5.6 और धर्मशाला व देहरा में सात डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। पहाड़ी क्षेत्र मनाली का न्यूनतम तापमान 2.3, नारकंडा का 3.4, कुफरी का 6.2 और भरमौर का 6.4 डिग्री रहा।