    हिमाचल: मेडिकल कॉलेजों में 500 रोगी मित्र होंगे तैनात, OPD में डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की नियुक्ति; सीनियर रेजिडेंसी नीति बनेगी

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 01:02 PM (IST)

    मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के लिए व्यापक सीनियर रेजिडेंसी नीति की घोषणा की। इसके तहत जनरल ड्यूटी ऑफिसर्स का क ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    शिमला में अधिकारियों के साथ बैठक करते मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू।

    जागरण संवाददाता, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए एक व्यापक सीनियर रेजिडेंसी नीति तैयार की जाएगी। यह नीति मेडिकल संस्थानों में सीनियर रेजिडेंट पदों के युक्तिकरण पर केंद्रित होगी, ताकि मानव संसाधनों का बेहतर और संतुलित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

    स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि सीनियर रेजिडेंसी में जनरल ड्यूटी ऑफिसर्स का कोटा मौजूदा 50:50 अनुपात के मुकाबले बढ़ाकर 66 प्रतिशत किया जाएगा। इससे फील्ड अनुभव रखने वाले डॉक्टरों को अधिक अवसर मिलेंगे।

    500 रोगी मित्र मेडिकल कॉलेज में होंगे तैनात

    रोगी सुविधा और सेवा वितरण को बेहतर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार 1,000 पेशेंट केयर असिस्टेंट (रोगी मित्र) नियुक्त करेगी। इनमें से 500 मेडिकल कॉलेजों और 500 अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में तैनात किए जाएंगे। 
    इसका पायलट प्रोजेक्ट हमीरपुर जिले से शुरू होगा, जिसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर ली गई है। प्रारंभिक चरण में रोगी मित्रों की तैनाती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में की जाएगी।

    बुजुर्ग मरीजों की सहायता के लिए पायलट आधार पर भर्ती

    इसके अतिरिक्त, 70 वर्ष से अधिक आयु के मरीजों की सहायता के लिए चमियाना अस्पताल, डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा और इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में भी पायलट आधार पर रोगी मित्र तैनात किए जाएंगे। इन संस्थानों में समर्पित रोगी मित्र काउंटर भी स्थापित होंगे।

    ओपीडी में डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की तैनाती 

    मुख्यमंत्री ने बताया कि मेडिकल कॉलेजों की विभिन्न ओपीडी में डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की तैनाती की जाएगी, ताकि मरीजों से संबंधित आंकड़ों का व्यवस्थित रिकॉर्ड और प्रबंधन सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि नवाचारों और दीर्घकालिक रणनीतिक योजना के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा और सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है, ताकि हिमाचल प्रदेश को देश के अग्रणी स्वास्थ्य राज्यों में शामिल किया जा सके।

    एमडी और एमएस कार्यक्रम शुरू होंगे

    मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि चंबा, नाहन, हमीरपुर और नेरचौक के मेडिकल कॉलेजों में नए विषयों में एमडी और एमएस कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ शैक्षणिक क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

    डीएम और एमसीएच सुपर-स्पेशलिस्ट की नियुक्ति होगी

    उन्होंने कहा कि विशेषीकृत उपचार सेवाओं को मजबूत करने के लिए मेडिकल कॉलेजों में डीएम और एमसीएच सुपर-स्पेशलिस्ट की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा, सभी मेडिकल कॉलेजों में अत्याधुनिक तकनीक से लैस स्टेट-ऑफ-द-आर्ट आईसीयू स्थापित किए जाएंगे।

    बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (आईटी, इनोवेशन व डिजिटल टेक्नोलॉजी), स्वास्थ्य सचिव  विशेष सचिव स्वास्थ्य अश्वनी शर्मा, निदेशक स्वास्थ्य शिक्षा राकेश शर्मा सहित दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

