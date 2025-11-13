HP Cabinet Meeting: हिमाचल विधानसभा के सत्र से पहले शिमला में होगी मंत्रिमंडल बैठक, इन निर्णयों पर मुहर लगने की संभावना

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले शिमला में होने वाली मंत्रिमंडल बैठक में कई अहम मुद्दों पर मुहर लगने की संभावना है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से पांच दिसंबर तक धर्मशाला के तपोवन में होगा, जबकि मंत्रिमंडल की बैठक 20 नवंबर को प्रस्तावित है। हालांकि बैठक को लेकर अभी आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है।



विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उठाए जाने वाले विषयों और सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा होगी।

विधान सभा सत्र की बैठकों की दिशा तय होगी माना जा रहा है कि शीतकालीन सत्र से पहले होने वाली यह मंत्रिमंडल बैठक न केवल सत्र की दिशा तय करेगी, बल्कि सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर जनता के समक्ष पेश की जाने वाली उपलब्धियों की झलक भी देगी।