HP Cabinet Meeting: हिमाचल विधानसभा के सत्र से पहले शिमला में होगी मंत्रिमंडल बैठक, इन निर्णयों पर मुहर लगने की संभावना
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शिमला में 20 नवंबर को संभावित है, जिसमें शीतकालीन सत्र की तैयारी, सरकार की तीन साल की उपलब्धियों और संशोधन विधेयकों पर चर्चा होगी। 26 नवंबर से धर्मशाला में शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र के लिए रणनीति बनेगी।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले शिमला में होने वाली मंत्रिमंडल बैठक में कई अहम मुद्दों पर मुहर लगने की संभावना है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से पांच दिसंबर तक धर्मशाला के तपोवन में होगा, जबकि मंत्रिमंडल की बैठक 20 नवंबर को प्रस्तावित है। हालांकि बैठक को लेकर अभी आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है।
विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उठाए जाने वाले विषयों और सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा होगी।
विधान सभा सत्र की बैठकों की दिशा तय होगी
माना जा रहा है कि शीतकालीन सत्र से पहले होने वाली यह मंत्रिमंडल बैठक न केवल सत्र की दिशा तय करेगी, बल्कि सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर जनता के समक्ष पेश की जाने वाली उपलब्धियों की झलक भी देगी।
संशोधन विधेयकों को दी जा सकती है मंजूरी
बैठक में विधानसभा में लाए जाने वाले कुछ संशोधन विधेयकों को मंजूरी दी जा सकती है। साथ ही तीन वर्ष पूरे होने पर 11 दिसंबर को मंडी जिले में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह की रूपरेखा को अंतिम रूप देने पर भी निर्णय लिया जाएगा।
सरकारी विभागों में रिक्त पद भरने पर भी फैसला संभव
इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने पर भी निर्णय संभव है। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली बैठक सरकारी नौकरियों पर भी फैसले लिए जा सकते हैं।
