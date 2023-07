Himachal Pradesh News: टमाटर के बाद अब फूलगोभी के दाम भी शतक पार, गृहणियों का हुआ बजट खराब

हिमाचल के रामपुर बुशहर में टमाटर के बाद अब फूलगोभी के दाम भी शतक पार पहुंच गए हैं। इन दिनों रामपुर में टमाटर के दाम सौ पार चल रहे हैं जिस कारण गृहिणियों ने भी टमाटर से दूरियां बनानी शुरू कर दी है। जहां एक ओर बरसात ने लोगों को गर्मी से निजात दिलाना शुरू कर दिया है वहीं टमाटर के आसमान छूते दाम गृहिणियों के पसीने छुड़ा रहे हैं।

टमाटर के बाद अब फूलगोभी के दाम भी शतक पार, गृहणियों का हुआ बजट खराब

रामपुर बुशहर, संवाद सहयोगी: इन दिनों टमाटर के दाम अर्श पर है तो रसोई का स्वाद फर्श पर आ गया है। बरसात शुरू होते ही टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं और आम आदमी की पहुंच से दूर हो रहे हैं। इन दिनों रामपुर में टमाटर के दाम सौ पार चल रहे हैं, जिस कारण गृहिणियों ने भी टमाटर से दूरियां बनानी शुरू कर दी है। जहां एक ओर बरसात ने लोगों को गर्मी से निजात दिलाना शुरू कर दिया है, वहीं टमाटर के आसमान छूते दाम गृहिणियों के पसीने छुड़ा रहे हैं। यही हाल अन्य सब्जियों के दामों में भी देखने को मिल रहे हैं। रामपुर सब्जी मंडी में 20 से 30 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जिस कारण अन्य सब्जियां भी किचन से गायब होती जा रही है। अन्य राज्यों से भी बरसात के कारण सब्जियों की सप्लाई कम आ रही है, जिसे दाम बढ़ने का कारण माना जा रहा है। बरसात के मौसम से सब्जियां जल्दी खराब हो रही है। किलो की जगह ग्राम में हो रही खरीदारी सब्जी खरीदने आई महिलाओं में शीला, सुनीता, रमा, श्यामा चौहान, रीता व शकुंतला ने बताया कि सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं जहां पूरे परिवार के लिए एक-दो किलो सब्जी खरीदी जा रही थी अब 200 ग्राम या ढाई सौ ग्राम की खरीद करनी पड़ रही है। महंगाई इतनी हो गई है कि घर का पूरा बजट ही खराब हो गया है। इस तरह यदि आगे भी सब्जियां महंगी रही तो खरीदना बंद ही करना पड़ेगा। बरसात के दिनों में बाहरी राज्यों से सब्जियों की सप्लाई कम होने से टमाटर सहित अन्य सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। बरसात के कारण लोकल सब्जियां भी नाममात्र ही आ रही है। - जीएल गुप्ता, प्रधान, सब्जी विक्रेता संघ रामपुर। एक सप्ताह पहले और अब के दाम टमाटर 30 से 40 अब 120 से 130 बंद गोभी 40 से 50 अब 70 भिंडी 40 अब 60 घीया 30 अब 50 अरबी 30 अब 60 फुलगोभी 60 अब 100 बैंगन 30 अब 40 खीरा 30 अब 50 फ्रांसबीन 60 अब 80

