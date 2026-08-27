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DGP और SP से खतरा बताकर सुरक्षा लेने वाले पालमपुर के कारोबारी से 68 लाख खर्च वसूलेगी हिमाचल पुलिस

By Chaitanya Thakur Edited By: Rajesh Sharma
Updated: Thu, 27 Aug 2026 06:55 AM (IST)

हिमाचल पुलिस पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा से उनकी सुरक्षा पर खर्च हुए 68.60 लाख रुपये वसूलेगी। डीजीपी और एसपी से खतरा बताकर ली गई सुरक्षा पर हुए खर्च की वसूली के लिए नोटिस जारी किया है।

हिमाचल पुलिस कारोबारी से सुरक्षा देने का 68 लाख खर्च वसूल करेगी। प्रतीकात्मक फोटो

हिमाचल पुलिस कारोबारी से सुरक्षा देने का 68 लाख खर्च वसूल करेगी। प्रतीकात्मक फोटो

HighLights

  1. कारोबारी निशांत शर्मा से 68.60 लाख रुपये वसूलेगी पुलिस।

  2. डीजीपी और एसपी से खतरा बताकर ली थी सुरक्षा।

  3. पुलिस मुख्यालय ने 15 दिन में राशि जमा करने का नोटिस दिया।

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल के डीजीपी और एसपी कांगड़ा से खतरा बताकर सुरक्षा लेने वाले पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा से पुलिस अब खर्च वसूल करेगी। निशांत और उनके परिवार को दी पुलिस सुरक्षा पर हुए 68,60,502 रुपये का खर्च अब उनसे वसूला जाएगा। प्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से बुधवार को जारी नोटिस में निशांत शर्मा को 15 दिन के भीतर यह राशि सरकारी खाते में जमा करने के निर्देश दिए हैं। यह राशि राज्य सरकार और हिमाचल प्रदेश पुलिस ने उनकी तथा उनके परिवार की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर हुए खर्च के रूप में निर्धारित की है।

निशांत शर्मा और उनके परिवार को 16 नवंबर, 2023 से पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई थी। इसके लिए हिमाचल पुलिस की अलग-अलग इकाइयों से पुलिसकर्मी समय-समय पर तैनात किए जाते रहे। 

सुरक्षा जारी रखने और उस पर होने वाले सरकारी खर्च का मामला पांच अगस्त, 2026 को संयुक्त सुरक्षा समीक्षा समिति (जेएसआरसी) की बैठक में रखा। बैठक की अध्यक्षता सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) ने की। समिति ने सुरक्षा पर हुए खर्च की राशि निशांत शर्मा से वसूलने का फैसला लिया।

एडीजीपी ने मांगा था ब्योरा

पुलिस मुख्यालय के अनुसार अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य सीआइडी ने सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों से संबंधित इकाइयों से खर्च का ब्योरा मंगवाया। इसमें पुलिस अधीक्षक, कांगड़ा एट धर्मशाला की ओर से उपलब्ध करवाए खर्च के अनुसार 37,96,589 रुपये खर्च हुए। वहीं भारतीय रिजर्व बटालियन सकोह (धर्मशाला) के कमांडेंट की ओर से दिए विवरण में सुरक्षा पर 30,63,913 रुपये का खर्च दर्ज है। यह राशि 68,60,502 रुपये बनती है।  

हाई प्रोफाइल रही थी सुरक्षा की वजह

निशांत शर्मा की सुरक्षा का मामला वर्ष 2023 में हाई प्रोफाइल हो गया था। उन्होंने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट को ईमेल भेजकर अपने और परिवार की सुरक्षा को लेकर खतरा जताया था। हाई कोर्ट ने पुलिस से स्थिति रिपोर्ट मांगी थी। 16 नवंबर, 2023 को पुलिस थाना मैक्लोडगंज में उनकी शिकायत पर एफआइआर दर्ज हुई थी। इसके बाद सुरक्षा और जांच से जुड़ा मामला हाई कोर्ट पहुंचा।

दिसंबर 2023 में हाई कोर्ट ने तत्कालीन डीजीपी संजय कुंडू और कांगड़ा की तत्कालीन एसपी शालिनी अग्निहोत्री को अन्य पदों पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए थे। हालांकि जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी को पद से हटाने संबंधी हाई कोर्ट के निर्देश को अलग कर दिया था। 

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आइजी स्तर के अधिकारियों की एसआइटी गठित करने तथा शिकायतकर्ता और उसके परिवार को खतरे के आकलन के आधार पर पर्याप्त सुरक्षा जारी रखने का निर्देश दिया था। पुलिस सुरक्षा पर करीब पौने तीन साल में 68.60 लाख रुपये खर्च हुए।

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