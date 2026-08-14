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    हिमाचल में पुलिसवालों के लिए बदल गया नियम, कागजी हाजिरी बंद; अब ऑनलाइन ही लगानी होगी अटेंडेंस

    By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 11:48 AM (IST)

    हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में अब ई-एचआरएमएस के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है, जिससे कागजी हाजिरी रजिस्टर बंद हो गए हैं। ...और पढ़ें

    हिमाचल में पुलिसवालों के लिए बदला नियम (फाइल फोटो)

    हिमाचल में पुलिसवालों के लिए बदला नियम (फाइल फोटो)


    HighLights

    1. पुलिस विभाग में ऑनलाइन उपस्थिति अब अनिवार्य

    2. कागजी हाजिरी रजिस्टर आधिकारिक तौर पर बंद

    3. सभी प्रकार की छुट्टियां ई-एचआरएमएस से होंगी

    जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग के सभी अधीनस्थ कार्यालयों, थानों, चौकियों, पुलिस लाइन और विशेष शाखाओं में अब ई-एचआरएमएस (मानव संपदा) से ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य होगी। भौतिक यानी कागजी हाजिरी रजिस्टर को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया है।

    केवल दूरदराज के क्षेत्रों में परिचालन/फील्ड ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को पुलिस मुख्यालय की ओर से दी अस्थायी छूट के तहत इससे बाहर रखा है। अब हिम उपस्थिति एप से हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया है।

    पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अशोक तिवारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी पुलिस कार्यालय प्रमुखों, पुलिस अधीक्षक, एचपीएपी/आइआरबी बटालियन के कमांडेंट और यूनिट प्रमुखों को इन निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा है।

    आदेश का उद्देश्य डिजिटल गवर्नेंस, पारदर्शिता, मानव संसाधन की प्रभावी निगरानी और सेवा मामलों में देरी खत्म करना बताया है। निर्देश के मुताबिक विंग और शाखा प्रभारी रोजाना कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करवाना सुनिश्चित करेंगे।

    सिस्टम में दर्ज अनधिकृत अनुपस्थिति या देरी का सीधा असर ई-सैलरी के माध्यम से मासिक वेतन प्रक्रिया पर पड़ेगा। ट्रेजरी से तैयार होने वाले मासिक वेतन बिल का ई-एचआरएमएस पर सत्यापित उपस्थिति और स्वीकृत अवकाश के रिकॉर्ड से मिलान करना अनिवार्य होगा।

    ऑनलाइन करना होगा छुट्टी के लिए आवेदन

    पुलिस कर्मचारियों की सभी तरह की छुट्टियां अब ई-एचआरएमएस के जरिये ही आवेदन, प्रक्रिया और स्वीकृत होंगी। इनमें कैजुअल लीव, कम्यूटेड लीव, हाफ पे लीव, मातृत्व/पितृत्व अवकाश और चाइल्ड केयर लीव सहित अन्य अवकाश शामिल हैं।

    बिना ई-एचआरएमएस सत्यापन वेतन जारी हुआ तो डीडीओ जिम्मेदार होंगे। कोई भी डीलिंग असिस्टेंट या पर्यवेक्षण अधिकारी आफलाइन अथवा कागजी अवकाश आवेदन को स्वीकार या प्रोसेस नहीं करेगा। हालांकि आइपीएस अधिकारियों के मामले में अर्जित अवकाश को लेकर विशेष प्रविधान किया है।

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    आईपीएस-एचपीएस के लिए क्या हैं नियम?

    जिलों में तैनात आइपीएस/एचपीएस अधिकारियों के एसपी रैंक तक के अर्जित अवकाश को जिला/यूनिट स्तर पर ई-एचआरएमएस से नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि इसकी स्वीकृति का अधिकार हिमाचल सरकार के गृह विभाग के पास है। आइपीएस अधिकारियों के अन्य नियमित अवकाश सामान्य प्रक्रिया के तहत ई-एचआरएमएस में  दर्ज किए जाएंगे।

     