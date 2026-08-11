हिमाचल पुलिस ने चालान कर दिया तो कौन अधिकारी कर सकता है निवारण, सरकार ने नई व्यवस्था की अधिसूचित
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग द्वारा जारी चालानों के न्याय निर्णयन और निपटान के लिए एक नई व्यवस्था अधिसूचित की है। चालान जारी करने वाले अधिकारी क ...और पढ़ें
HighLights
पुलिस चालानों के न्याय निर्णयन के लिए नई व्यवस्था अधिसूचित।
चालान जारीकर्ता अधिकारी के पद अनुसार निवारण प्राधिकारी।
डीजीपी के चालान का निवारण एसीएस (गृह) करेंगे।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में ट्रैफिक पुलिस समेत पुलिस विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले चालानों के न्याय निर्णयन और निपटान के लिए निवारण प्राधिकारियों की नई व्यवस्था अधिसूचित कर दी है। इसके तहत चालान की श्रेणी और संबंधित अधिकारी के पद के आधार पर अलग-अलग स्तर के पुलिस अधिकारियों को निवारण प्राधिकारी बनाया गया है।
परिवहन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार निरीक्षक रैंक तक के अधिकारियों द्वारा जारी किए गए चालानों के मामलों का निवारण संबंधित क्षेत्र के पुलिस उप अधीक्षक (डीएसपी) करेंगे। इसी तरह पुलिस उप अधीक्षक या अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों द्वारा जारी चालानों के लिए संबंधित पुलिस अधीक्षक (एसपी) निवारण प्राधिकारी होंगे।
डीआईजी रैंक के चालान का निवारण डीजीपी करेंगे
पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों द्वारा जारी चालानों के मामलों में संबंधित पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) निवारण प्राधिकारी होंगे। वहीं, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक अथवा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारियों द्वारा जारी चालानों के मामलों का निवारण पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) करेंगे।
डीजीपी द्वारा जारी चालान के निवारण का अधिकार एसीएस को
पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी चालानों के मामले में निवारण की जिम्मेदारी अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), प्रधान सचिव (गृह) अथवा सचिव (गृह), हिमाचल प्रदेश सरकार को सौंपी गई है। सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि चालान संबंधी सभी कार्यवाहियों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाए। संबंधित प्राधिकारियों को मामलों का उचित डिजिटल और भौतिक रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखना होगा।