'हिमाचल सरकार ने घोषणाएं तो की पर लंबित लाभ नहीं मिल पाए', पेंशनर्स एसोसिएशन ने शिमला में बैठक कर उठाई मांगें

जागरण टीम, शिमला। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की सिटी यूनिट शिमला ने सरकार से पेंशनरों की लंबित देनदारियों का शीघ्र भुगतान करने की मांग उठाई है। एसोसिएशन की विशेष बैठक सिटी यूनिट शिमला के अध्यक्ष मदन लाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पेंशनरों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।



बैठक में कहा गया कि प्रदेश सरकार की ओर से पेंशनरों की देय राशि के भुगतान को लेकर समय-समय पर घोषणाएं की गई हैं, लेकिन बड़ी संख्या में पेंशनरों को अभी तक लंबित वित्तीय लाभ नहीं मिल पाए हैं।

लंबित देनदारियों का भुगतान हो एसोसिएशन ने सरकार से पेंशनरों की देनदारियों का जल्द निपटारा करने की मांग की। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि पेंशनरों की कई देनदारियां लंबे समय से लंबित हैं। करीब चार वर्ष से अधिक समय बीतने के बावजूद बुजुर्ग पेंशनरों को उनके वित्तीय लाभों का पूरा भुगतान नहीं हो पाया है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि पेंशनरों की लंबित देनदारियों को प्राथमिकता के आधार पर चुकाने की पहल की जाए।

देय 30 व 15 प्रतिशत के वित्तीय लाभों का भुगतान बैठक में पेंशनरों को केंद्र सरकार की तर्ज पर वित्तीय लाभ देने का मुद्दा भी उठाया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि पेंशनरों को देय 30 तथा 15 प्रतिशत के वित्तीय लाभों का भुगतान करने की दिशा में सरकार ठोस निर्णय ले। इसके साथ ही तृतीय, द्वितीय और प्रथम श्रेणी के पेंशनरों से संबंधित लंबित मामलों का भी शीघ्र निपटारा करने की मांग की गई।