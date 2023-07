Himachal Rain Alert: हिमाचल में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, बाढ़ के साथ बादल फटने की आशंका; पढ़ें पूरा अपडेट

Himachal Weather Alert हिमाचल प्रदेश के नागरिकों को अभी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक अगले 48 घंटों में हिमाचल के कई जिलों में जमकर बारिश होगी। मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ अचानक बाढ़ आने और बादल फटने की भी आशंका जताई जा रही है।

हिमाचल में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, बाढ़ के साथ बादल फटने की आशंका

शिमला, राज्य ब्यूरो। Himachal Weather Update मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर बादल फटने और अचानक बाढ़ आने की चेतावनी जारी की है। ऐसे में अगले 48 घंटे हिमाचल पर भारी बताए जा रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। खराब मौसम को देखते हुए IMD ने एडवाइजरी जारी की है। जिसमें भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी है और अनावश्यक घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है। नदियों और नालों के आसपास ने जाने की चेतावनी जारी की है। ऐसे में यातायात, बिजली, पानी व संचार सेवाओं के प्रभावित होने की आशंका है। 4400 करोड़ का नुकसान प्रदेश में अब तक 4414.95 करोड़ का नुकसान हुआ है। जिसमें सबसे अधिक जलशक्ति विभाग को 1411.78 करोड़ का नुकसान, लोक निर्माण विभाग को 1261.89 करोड़ का नुकसान हुआ है। बिजली बोर्ड को 1382.57 करोड़ का नुकसान हुआ है। अभी तक 117 लोगों की मौत हो चुकी है और 481 मकान पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं। 3863 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। प्रदेश में अभी भी चार एनएच सहित 775 सड़कें यातासात के लिए बंद हैं और इन्हें खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। 320 पेयजल योजनाओं को बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में शिमला सहित अन्य स्थानों पर शनिवार देर रात से वर्षा का क्रम जारी रहा।

Edited By: Rajat Mourya