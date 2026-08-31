रसायनिक खाद के बजाय प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े हिमाचल के किसान, उर्वरकों के उपयोग में 17,636 टन की गिरावट
हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती के अभियान से रासायनिक उर्वरकों की खपत में 13.15% की कमी आई है, जिससे किसानों की लागत भी घटी है।
HighLights
रासायनिक खाद की खपत में 17,636 टन की कमी।
2.52 लाख किसान परिवारों ने अपनाई प्राकृतिक खेती।
प्राकृतिक खेती की लागत परंपरागत से काफी कम।
यादवेन्द्र शर्मा, शिमला। हिमाचल प्रदेश में जहर मुक्त प्राकृतिक खेती का अभियान अब खेतों में असर दिखाने लगा है। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के विस्तार के साथ प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों की खपत लगातार घट रही है। वर्ष 2020-21 में 1.34 लाख टन रासायनिक खाद की खपत हुई थी, जो 2025-26 में घटकर 1,16,471 टन रह गई। यानी पांच साल में 17,636 टन और करीब 13.15 प्रतिशत की कमी आई है।
प्रदेश में 9.60 लाख किसान परिवार हैं, जिनमें 2.52 लाख परिवार प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं। वर्तमान में 54,742 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती हो रही है। जुलाई 2026 तक 3,00,728 किसानों को दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा चुका है और 3,584 पंचायतें अभियान से जुड़ चुकी हैं। अब 50 हजार नए किसान परिवारों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने की योजना है।
कृषि क्षेत्र भी बढ़ा
हालांकि कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव नहीं आया है। खरीफ क्षेत्र 2022-23 के 3.41 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2025-26 में 3.42 लाख हेक्टेयर और रबी क्षेत्र 3.51 से बढ़कर 3.55 लाख हेक्टेयर हुआ है। इस दौरान रासायनिक खाद की खपत 1.30 लाख टन से घटकर 1.16 लाख टन रह गई। खेती का रुझान परंपरागत खाद्यान्नों से अधिक मूल्य वाली वाणिज्यिक और बागवानी फसलों की ओर भी बढ़ा है।
2.10 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती प्रमाणपत्र
प्राकृतिक खेती को बाजार से जोड़ने के लिए सीईटीएआरए-एनएफ प्रणाली के तहत 2,10,440 किसानों को प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके हैं। प्रमाणित उत्पादों को बेहतर बाजार और मूल्य दिलाने की कोशिश की जा रही है।
एमएसपी ने बढ़ाया प्राकृतिक खेती का आकर्षण
प्रदेश ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए गेहूं और पांगी के जौ का 80 रुपये, मक्की का 50 रुपये, हल्दी का 150 रुपये और अदरक का 30 रुपये प्रति किलो एमएसपी निर्धारित किया है। सरकार के अनुसार इससे किसानों का रुझान प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ा है।
प्राकृतिक खेती की लागत परंपरागत खेती से कम
मंडी जिले पर 2025 के एक अध्ययन में भी प्राकृतिक खेती की लागत परंपरागत खेती से कम पाई गई। प्राकृतिक खेती की लागत करीब 41,857 से 52,966 रुपये प्रति हेक्टेयर रही, जबकि परंपरागत खेती में यह 52,686 से 79,008 रुपये प्रति हेक्टेयर थी। प्राकृतिक खेती अपनाने वाले बागवानों ने लागत में 56.5 प्रतिशत तक कमी की बात भी बताई है।
प्रदेश में फसल क्षेत्र और रासायनिक खाद की खपत
- मद 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26
- रबी फसल क्षेत्र 3.51 3.49 3.52 3.55
- खरीफ फसल क्षेत्र 3.41 3.39 3.41 3.42
- रासायनिक खाद खपत 1.30 1.25 1.19 1.16
(नोट : क्षेत्र लाख हेक्टेयर में और खाद लाख टन में)
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