50 दिनों में 197 मौत, 313 लोग घायल... हिमाचल में कब थमेगा कुदरत का कहर? 88 रास्ते अभी भी बंद

डिजिटल डेस्क, शिमला। हिमाचल प्रदेश में 30 जून से मानसून आपदा के 50 दिनों में 197 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 81 मौतें सीधे तौर पर बारिश से जुड़ी आपदाओं के कारण हुईं और 116 मौतें सड़क हादसों में हुईं। राज्य के कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच कुल नुकसान एक हजार करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

मंगलवार शाम को जारी स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (SEOC) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, राज्य भारी बारिश और भूस्खलन के असर से जूझ रहा है और शाम 5 बजे तक हिमाचल प्रदेश में 88 सड़कें बंद थीं। हालांकि, दिन के दौरान बहाली के काम में प्रगति हुई और बंद सड़कों की संख्या सुबह के 105 से घटकर कम हो गई।

मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित मंडी सबसे बुरी तरह प्रभावित है, जहां 32 सड़कें बंद हैं, इसके बाद कुल्लू में 25 और सिरमौर में 10 सड़कें बंद हैं। बिजली बहाली का काम भी तेज हुआ है; सुबह 36 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर (DTR) खराब थे, जिनकी संख्या शाम तक घटकर 12 रह गई। हमीरपुर में नौ ट्रांसफॉर्मर खराब थे, इसके बाद शिमला में दो और कुल्लू में एक ट्रांसफॉर्मर खराब था।

बारिश ने राज्य भर में 19 जलापूर्ति योजनाओं को भी बाधित किया है, जिनमें हमीरपुर में 12, शिमला में पांच और बिलासपुर में दो योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा, 30 जून से अब तक हुई 197 मौतों में से 81 मौतें प्राकृतिक और मौसम से जुड़ी आपदाओं के कारण हुईं। इनमें गिरने या चट्टान खिसकने (रॉकस्लाइड) से 28 मौतें, भूस्खलन से 14, गलती से डूबने से पांच, सांप के काटने से आठ और बिजली का करंट लगने से आठ मौतें शामिल हैं।

लाहौल-स्पीति में सबसे ज्यादा मौतें आपदा से जुड़ी सबसे अधिक 14 मौतें लाहौल-स्पीति में दर्ज की गईं, इसके बाद कांगड़ा में 13 और शिमला में 12 मौतें हुईं। बाकी 116 मौतें मानसून के दौरान सड़क हादसों में हुईं। सिरमौर में सड़क हादसों में सबसे ज़्यादा 17 लोगों की मौत हुई, इसके बाद चंबा में 16 मौतें हुईं।

मानसून की आपदाओं से निजी संपत्ति और पशुधन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, 85 इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं, जबकि 314 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। कम से कम 429 जानवरों की भी मौत हुई है। कुल 313 लोग घायल हुए हैं, जबकि कांगड़ा में एक व्यक्ति लापता है।

कुल आर्थिक नुकसान 1,001.71 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, जिसमें लोक निर्माण और सिंचाई विभागों को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। राज्य आपातकालीन अधिकारी और फील्ड एजेंसियां स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं और प्रभावित ज़िलों में सड़कें साफ़ करने, बिजली बहाल करने और अन्य राहत कार्य कर रही हैं। मौसम की स्थिति के कारण स्थानीय स्तर पर भूस्खलन, अचानक बाढ़ और नदियों, नालों व अन्य जल निकायों के जल स्तर में अचानक वृद्धि हो सकती है, खासकर मध्यम और निचले पहाड़ी इलाकों में। निवासियों को सलाह दी गई है कि वे भारी बारिश के दौरान नदियों, धाराओं और अन्य जोखिम वाली जगहों के पास जाने से बचें और मौसम व ट्रैफिक से जुड़ी आधिकारिक सलाहों पर ध्यान दें।