'क्या यही अच्छे दिन हैं?' एलन मस्क की टिप्पणी पर हिमाचल के PWD मंत्री विक्रमादित्य ने पीएम मोदी से उठाया सवाल

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर एक बार फिर सियासी निशाना साधा है। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर उद्योगपति एलन मस्क की एक्स पर की टिप्पणी का स्क्रीनशॉट और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी अमेरिका में हुई मुलाकात की पुरानी तस्वीर साझा करते हुए सवाल उठाया कि क्या यही अच्छे दिन हैं?

सवाल उठना स्वाभाविक विक्रमादित्य सिंह ने अपनी पोस्ट में लिखा कि अमेरिका जाकर दुनिया के बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात करना, तस्वीरें खिंचवाना और इसे कूटनीतिक सफलता बताना एक बात है, लेकिन जब वही उद्योगपति सार्वजनिक मंच पर प्रधानमंत्री को प्राइम मिनिस्टर अंबानी कहकर तंज कसें, तो सवाल उठना स्वाभाविक है।