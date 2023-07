Himachal News हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक बार फिर बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव से पहले विवादास्पद मुद्दे उठाती है और ये पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी बीजेपी ने पुलवामा आतंकी हमले अनुच्छेद 370 और राम मंदिर पर वोट मांगे थे।

'चुनाव से पहले विवादास्पद मुद्दे उठाना BJP की रणनीति का हिस्सा'- UCC पर बोले विक्रमादित्य सिंह

Your browser does not support the audio element.

शिमला, पीटीआई। समान नागरिक संहिता (UCC) के लिए अपना पूर्ण समर्थन देने और इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करने की अपील करने के एक दिन बाद हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शनिवार को कहा कि चुनाव से पहले विवादास्पद मुद्दे उठाना भाजपा (BJP) की रणनीति का हिस्सा है। विक्रमादित्य सिंह ने मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह बेरोजगारी और गिरती विकास दर जैसे मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए), जो पिछले नौ वर्षों से पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में है, ने पहले भी समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की और अब भी नहीं की है। चुनावी फायदे के लिए इस मुद्दे पर बहस छेड़ने की कोशिश की जा रही है। 'नागरिकता संशोधन अधिनियम पर लोगों को गुमराह किया' उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पहले भी भाजपा ने वोट मांगने के लिए पुलवामा आतंकी हमले, अनुच्छेद 370 को खत्म करने और अयोध्या राम मंदिर जैसे मुद्दों को उठाया था, इसके अलावा नागरिकता संशोधन अधिनियम पर लोगों को गुमराह किया था। उन्होंने कहा, "समान नागरिक संहिता पर जब भी विधेयक लाया जाएगा, हम उसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस पार्टी देश की एकता और अखंडता के लिए प्रतिबद्ध है और कांग्रेस इसे पूरा समर्थन देगी।" बीजेपी नेताओं पर साधा निशाना उन्होंने राज्य की उधार लेने की क्षमता को कम करने की केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक की कार्रवाई पर चुप्पी बनाए रखने के लिए राज्य के भाजपा नेताओं पर भी निशाना साधा। वहीं, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी के संबंध में एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले को आगे बढ़ाएगी और इसके विभिन्न पहलुओं और मामले को कैसे रखा जाए, इस पर गौर करने के लिए एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया गया है।

Edited By: Rajat Mourya