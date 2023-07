CM मान के 'अब ले लो पानी' वाले बयान पर हिमाचल के मंत्री का पलटवार, कहा- आपदा के लिए हम नहीं जिम्मेदार

सीएम मान के अब ले लो पानी वाले बयान पर हिमाचल के मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पलटवार किया है। उन्होंने हर्षवर्धन ने उनके बयान को बचकाना और गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान देना एक जिम्मेदार व्यक्ति या पंजाब का नेतृत्व करने वाले एक व्यक्ति को शोभा नहीं देता है और इस प्राकृतिक आपदा के लिए न तो सरकार जिम्मेदार है और न लोग।

CM मान के 'अब ले लो पानी' वाले बयान पर हिमाचल के मंत्री का पलटवार

शिमला, ऑनलाइन डेस्क। पंजाब में अब एक नए मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल, पंजाब में भरे बाढ़ के पानी पर सीएम भगवंत मान ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पूरे पंजाब में पानी भरा पड़ा हुआ है। अब हिमाचल प्रदेश और हरियाणा पानी पर अपना अधिकार नहीं मांग रहे। उन्होंने कहा कि बाढ़ के पानी को भी दोनों राज्यों को अपने साथ ले जाना चाहिए। ऐसे में उनके बयान पर सियासत शुरू हो गई है। सीएम मान के बयान पर हिमाचल के मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पलटवार किया है। हर्षवर्धन ने सीएम मान के बयान पर किया पलटवार हर्षवर्धन ने उनके बयान को बचकाना और गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान देना एक जिम्मेदार व्यक्ति या पंजाब का नेतृत्व करने वाले एक व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में जो तबाही हुई, वह बादल फटने से हुई। ऐसे में अब पानी बहकर तो नीचे की तरफ ही जाएगा। पानी ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आ सकता है। उन्होंने आगे कहा कि यदि ऐसी चीज हुई भी है तो इसके लिए न तो हिमाचल प्रदेश सरकार जिम्मेदार है और न ही हिमाचल प्रदेश के लोग जिम्मेदार हैं। पानी अगर पंजाब में जा रहा है, तो इससे हिमाचल के हक की लड़ाई खत्म नहीं हो जाती है। उन्होंने कहा कि मीडिया में इस तरह के बयान देना शोभा नहीं देता है। क्या था सीएम मान का बयान? सीएम मान ने कहा कि पानी पर हिस्सा मांगने तो आ जाते हैं, लेकिन अब कोई नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान कल अपना पानी का हिस्सा मांगने आ जाएंगे, लेकिन अब इस मुसीबत में हम अकेले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल सरकार बार-बार अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए पहुंचती है और यहां हिमाचल प्रदेश से आ रहे पानी से पंजाब की जनता परेशान है। वैसे तो प्रदेश सरकार पानी पर वाटर सेस लगाने की बात कर रही है और अब बाढ़ के पानी को लगातार पंजाब की तरफ छोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को पानी रोकना चाहिए।

