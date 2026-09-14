VB-G RAM G योजना में हिमाचल का दमदार प्रदर्शन, पड़ोसी राज्य पिछड़े; 12.87 लाख सक्रिय श्रमिकों की भागीदारी दर्ज

यादवेन्द्र शर्मा, शिमला। हिमालय की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और सीमित संसाधन विकास की राह में बाधा जरूर हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश ने साबित किया है कि मजबूत इच्छाशक्ति और बेहतर क्रियान्वयन से पहाड़ भी विकास की रफ्तार पकड़ सकता है। केंद्र सरकार की वीबी-जी राम जी योजना के 12 सितंबर तक के आंकड़ों में हिमाचल ने उत्तर भारत और पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्यों के बीच सक्रिय श्रमिकों की भागीदारी और मजदूरी व्यय की हिस्सेदारी में मजबूत बढ़त बनाई है।



खास बात यह है कि यह प्रदर्शन प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, गठन और नए प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया के बीच सामने आया है।

12.87 लाख सक्रिय श्रमिकों की भागीदारी जुलाई, 2026 से शुरू हुई योजना में हिमाचल में 12.87 लाख सक्रिय श्रमिकों ने 19.23 लाख मानव दिवस अर्जित किए। प्रदेश ने योजना पर 68.93 करोड़ रुपये खर्च किए, जिसमें 54.05 करोड़ रुपये यानी 79.57 प्रतिशत सीधे मजदूरी के रूप में श्रमिकों को मिले। इस दौरान 1415 कार्य पूरे किए गए।