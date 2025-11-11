हिमाचल: अब सरकारी स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों को ही मिलेंगे लैपटॉप व टैब, सरकार ने किया योजना में बड़ा बदलाव
हिमाचल सरकार ने सरकारी स्कूलों में लैपटॉप और टैब वितरण योजना में बदलाव किया है। अब यह सुविधा केवल मेधावी छात्रों को ही मिलेगी, जो अपनी कक्षाओं में शीर्ष स्थान प्राप्त करेंगे। वित्तीय कारणों से सरकार ने यह निर्णय लिया है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और छात्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री ने छात्रों को प्रोत्साहित करने की बात कही है।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 10वीं व 12वीं कक्षा के मेधावियों को ई-गैजेट (लैपटाप-टैबलेट) देने की योजना में बदलाव किया गया है। राज्य सरकार अब केवल सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को ही ई-गैजेट देकर सम्मानित करेगी।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के मान्य प्राप्त निजी स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों को इससे बाहर कर दिया गया है।
सोमवार को राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा निदेशालय को इस संबंध में नए सिरे से मेधावी विद्यार्थियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। पिछले तीन सालों से यह पुरस्कार विद्यार्थियों को नहीं मिला है।
10 हजार मेधावियों को हर साल मिलता था सम्मान
योजना के अनुसार 10 हजार मेधावियों जिनमें 10वीं, 12वीं व एचपीयू के विद्यार्थी शामिल होते थे, उन्हें यह सम्मान हर साल दिया जाता था। अब इनकी संख्या कम हो जाएगी।
31 दिसंबर से पहले लैपटाप आवंटन संभव
सूत्र बताते हैं कि एक साथ तीनों साल के मेधावियों को सम्मानित किया जाएगा। राज्य सरकार तीन साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर मेधावियों को सम्मानित कर सकती है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने तय किया है कि 31 दिसंबर से पहले लैपटाप आवंटन की प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा।
16-16 हजार रुपये के मिलने हैं वाउचर
स्कूल शिक्षा निदेशालय विद्यार्थियों को 16-16 हजार रुपये के वाउचर देगा। इनके पास विकल्प रहेगा यदि वह ज्यादा कीमत का लैपटाप या टेबलेट खरीदना चाहते हैं तो वह खरीद सकते हैं। सरकार ने राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन के माध्यम से इसकी खरीद होगी।
योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आवेदन करने को एक पोर्टल भी तैयार किया है। इस पोर्टल पर अपनी जानकारी अपलोड करने के बाद मेधावी पसंद के किसी एक ई-गैजेट को चुन सकेंगे।
