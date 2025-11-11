हिमाचल: अब सरकारी स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों को ही मिलेंगे लैपटॉप व टैब, सरकार ने किया योजना में बड़ा बदलाव

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 10वीं व 12वीं कक्षा के मेधावियों को ई-गैजेट (लैपटाप-टैबलेट) देने की योजना में बदलाव किया गया है। राज्य सरकार अब केवल सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को ही ई-गैजेट देकर सम्मानित करेगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के मान्य प्राप्त निजी स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों को इससे बाहर कर दिया गया है।



सोमवार को राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा निदेशालय को इस संबंध में नए सिरे से मेधावी विद्यार्थियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। पिछले तीन सालों से यह पुरस्कार विद्यार्थियों को नहीं मिला है।

10 हजार मेधावियों को हर साल मिलता था सम्मान योजना के अनुसार 10 हजार मेधावियों जिनमें 10वीं, 12वीं व एचपीयू के विद्यार्थी शामिल होते थे, उन्हें यह सम्मान हर साल दिया जाता था। अब इनकी संख्या कम हो जाएगी। 31 दिसंबर से पहले लैपटाप आवंटन संभव सूत्र बताते हैं कि एक साथ तीनों साल के मेधावियों को सम्मानित किया जाएगा। राज्य सरकार तीन साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर मेधावियों को सम्मानित कर सकती है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने तय किया है कि 31 दिसंबर से पहले लैपटाप आवंटन की प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा।