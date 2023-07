हिमाचल के शिलारू में ITBP जवान की पिटाई, सड़क क्रॉस करने की बात पर हुआ विवाद; वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

हिमाचल के शिलारू में आईटीबीपी जवान के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों ने पुलिस स्टेशन में बातचीत कर मामले को सुलझा लिया है। मामले में लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है।

हिमाचल के शिलारू में ITBP जवान की पिटाई, सड़क क्रॉस करने की बात पर हुआ विवाद

शिमला, जागरण संवाददाता। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के जवान की पिटाई का मामला सामने आया है। घटना बीते दोपहर बाद शिलारू की बताई जा रही है। शिलारू में भूस्खलन के कारण यातायात बंद हो गया था। सड़क के ऊपर से पत्थर व मिट्टी लगातार गिर रही थी। इस दौरान एक व्यक्ति जो आईटीबीपी का जवान था वह सड़क क्रॉस करने पर अड़ा हुआ था। मौके पर पुलिस के जवान और स्थानीय विधायक भी मौजूद थे। व्यक्ति जब नहीं माना तो लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। कुछ लोगों ने इसकी वीडियो बना दी। अब इसे इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद इसको लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक आईटीबीपी के जवान राज सिंह बुधवार देर शाम मत्याना पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे थे। इस दौरान वहां पर दूसरे पक्ष ने भी उनसे बातचीत की व मामले को सुलझा दिया गया। एफआईआर को लेकर बढ़ता जा रहा दबाव पिटाई का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है तो एफआईआर को लेकर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिसके साथ मारपीट हुई है वह खुद कानूनी विवाद से बचना चाहता है। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें काफी फोन आ रहे हैं। राज सिंह हमीरपुर जिला के भोटा के रहने वाले हैं और रामपुर के ज्यूरी में वह तैनात हैं। बीते रोज वह छुट्टियों से वापस लौट रहे थे। उसी समय शिलारू में मुख्य मार्ग बंद हो गया। शिलारू में कुछ स्थानीय लोगों ने उनकी पिटाई कर दी गई। वह शिलारू में तैनात पुलिस जवान से पूछने लगे कि सड़क को ठीक होने में कितना वक्त लगेगा। इतना पूछने पर लोगों ने जवान की पिटाई कर दी। राज सिंह ने समीर शर्मा नाम के व्यक्ति पर उसे पीटने का आरोप लगाया है। पिटाई के वक्त एक महिला बार-बार जवान को छोड़ देने की बात कहती रही, लेकिन उनकी पिटाई लोग करते रहे।

