हिमाचल: हिंदू संगठनों ने निकाली शव यात्रा, सरकार का फूंका पूतला, संजौली मस्जिद में नमाज पर रोक लगाने की है मांग

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी संजौली में बहुचर्चित मस्जिद मामले में जिला प्रशासन की ओर से बैठक के लिए ना बुलाए जाने पर की विरोध में हिंदू संगठनों ने राज्य सरकार की शव यात्रा निकाल कर पुतला फूंक दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हिंदू संगठनों के पदाधिकारी मदन ठाकुर और विजय शर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से उन्हें बैठक करने का आश्वासन दिया गया था। जिला प्रशासन ने न ही कमेटी का गठन किया, न ही इसके लिए कमेटी का गठन किया। अभी यह मामला फिर से न्यायालय में चल रहा है।

'राज्य सरकार से कोई उम्मीद नहीं' मुस्लिम पक्ष ने न्यायालय में इस मामले को फिर से चुनौती दे दी है। इसलिए न्यायालय के आदेशों का इंतजार करने के लेकर हिंदू संगठनों ने अपने आंदोलन को फिलहाल खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है।

सरकार और जिला प्रशासन एक विशेष समुदाय को संरक्षण की दिशा में काम कर रहा है। बता दे कि हिंदू संगठनों ने मस्जिद का बिजली पानी काटने से लेकर इसमें नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू किया था।