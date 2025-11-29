हिमाचल: हिंदू संगठनों ने निकाली शव यात्रा, सरकार का फूंका पूतला, संजौली मस्जिद में नमाज पर रोक लगाने की है मांग
हिमाचल प्रदेश में हिंदू संगठनों ने संजौली मस्जिद में नमाज पर रोक लगाने की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने शव यात्रा निकाली और सरकार का पुतला फूंका। संगठनों का आरोप है कि मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई है और उन्होंने सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है। सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी संजौली में बहुचर्चित मस्जिद मामले में जिला प्रशासन की ओर से बैठक के लिए ना बुलाए जाने पर की विरोध में हिंदू संगठनों ने राज्य सरकार की शव यात्रा निकाल कर पुतला फूंक दिया।
हिंदू संगठनों के पदाधिकारी मदन ठाकुर और विजय शर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से उन्हें बैठक करने का आश्वासन दिया गया था। जिला प्रशासन ने न ही कमेटी का गठन किया, न ही इसके लिए कमेटी का गठन किया। अभी यह मामला फिर से न्यायालय में चल रहा है।
'राज्य सरकार से कोई उम्मीद नहीं'
मुस्लिम पक्ष ने न्यायालय में इस मामले को फिर से चुनौती दे दी है। इसलिए न्यायालय के आदेशों का इंतजार करने के लेकर हिंदू संगठनों ने अपने आंदोलन को फिलहाल खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है।
सरकार और जिला प्रशासन एक विशेष समुदाय को संरक्षण की दिशा में काम कर रहा है। बता दे कि हिंदू संगठनों ने मस्जिद का बिजली पानी काटने से लेकर इसमें नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू किया था।
संजौली में होता बड़ा आंदोलन
पिछले शुक्रवार को संजौली में राज्य भर के हिंदू संगठनों का एक बड़ा आंदोलन भी संजौली में प्रस्तावित था। जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि कमेटी का गठन होगा। अभी तक न ही कमेटी बनाई न ही बैठक बुलाई। इससे साफ हो गया कि सरकार व जिला प्रशासन हिंदू संगठनों के साथ नहीं हैं, वे महज विशेष समुदाय की मदद के काम कर रही है।
