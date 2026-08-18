क्लास वन अधिकारियों के बार-बार तबादले पर हिमाचल हाई कोर्ट नाराज, सरकार को न्यूनतम कार्यकाल तय करने के दिए निर्देश

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों के बार-बार होने वाले तबादलों पर स्थिति स्पष्ट की है। कोर्ट ने कहा कि कोई अधिकारी क्लास वन (श्रेणी एक) का है तो इसका मतलब यह नहीं है कि विभाग उसके लगातार और अकारण तबादले करता रहे।

कोर्ट ने राज्य सरकार को नसीहत दी है कि वह क्लास वन अधिकारियों के लिए भी न्यूनतम कार्यकाल तय करे ताकि उनके तबादलों में निष्पक्षता बनी रहे। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने बीडीओ बबनेश चड्ढा द्वारा दायर सिविल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के तबादला आदेश को रद कर दिया।

बिना तबादला करने का कोई तार्किक आधार नहीं अदालत ने माना कि अधिकारी को उसके वर्तमान तैनाती स्थल पर सम्मानजनक और उचित कार्यकाल पूरा करने की अनुमति दिए बिना तबादला करने का कोई तार्किक आधार नहीं है। केवल प्रथम श्रेणी का अधिकारी होने से विभाग को बार-बार तबादला करने का अधिकार नहीं मिल जाता। वे भी एक निश्चित स्थान पर तय समय तक काम करने के हकदार हैं।

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि वह क्लास वन अधिकारियों के लिए भी न्यूनतम कार्यकाल और वस्तुनिष्ठ दिशानिर्देश तय करे। विभाग को आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को वर्तमान स्टेशन (बालीचौकी) पर कम से कम ढाई से तीन साल का कार्यकाल पूरा करने दिया जाए। इसके बाद ही विभाग प्रशासनिक अनिवार्यताओं के आधार पर उनका तबादला कर सकेगा।

यह है मामला याचिकाकर्ता तत्कालीन बीडीओ बबनेश चड्ढा मंडी जिले के विकास खंड बालीचौकी में कार्यरत थे। विभाग ने एक जुलाई 2026 को आदेश जारी कर उनका तबादला कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया।