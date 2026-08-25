12 साल की उम्र में कैसे पास कर ली 10वीं? हिमाचल हाई कोर्ट ने नर्स से मांगा जवाब

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्टाफ नर्स की नौकरी कर रही कर्मचारी के शैक्षणिक दस्तावेजों और जन्मतिथि में पाई विसंगति पर आश्चर्य जताया है।

अदालत ने याचिकाकर्ता महिला से शपथपत्र दायर कर यह स्पष्ट करने को कहा है कि उसने महज 12 वर्ष की आयु में 10वीं की परीक्षा कैसे उत्तीर्ण कर ली। यह आदेश न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने याचिकाकर्ता स्टाफ नर्स द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात जारी किया।

याचिकाकर्ता विजय लक्ष्मी भार्गव के दसवीं के सर्टिफिकेट से पता चलता है कि उसने मार्च 1981 में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। दूसरी ओर याचिकाकर्ता के ही आग्रह पर उनके सर्विस रिकार्ड (सेवा पुस्तिका) में उनकी जन्मतिथि को संशोधित कर एक जून 1968 दर्ज किया गया था।