12 साल की उम्र में कैसे पास कर ली 10वीं? हिमाचल हाई कोर्ट ने नर्स से मांगा जवाब
हिमाचल हाई कोर्ट ने एक स्टाफ नर्स के शैक्षणिक दस्तावेजों और जन्मतिथि में विसंगति पर हैरानी जताई है।
HighLights
हाई कोर्ट ने स्टाफ नर्स के दस्तावेजों पर सवाल उठाए
12 वर्ष की आयु में 10वीं पास करने पर हैरानी
नर्स को शपथपत्र और मूल प्रमाण पत्र पेश करने होंगे
विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्टाफ नर्स की नौकरी कर रही कर्मचारी के शैक्षणिक दस्तावेजों और जन्मतिथि में पाई विसंगति पर आश्चर्य जताया है।
अदालत ने याचिकाकर्ता महिला से शपथपत्र दायर कर यह स्पष्ट करने को कहा है कि उसने महज 12 वर्ष की आयु में 10वीं की परीक्षा कैसे उत्तीर्ण कर ली। यह आदेश न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने याचिकाकर्ता स्टाफ नर्स द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात जारी किया।
याचिकाकर्ता विजय लक्ष्मी भार्गव के दसवीं के सर्टिफिकेट से पता चलता है कि उसने मार्च 1981 में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। दूसरी ओर याचिकाकर्ता के ही आग्रह पर उनके सर्विस रिकार्ड (सेवा पुस्तिका) में उनकी जन्मतिथि को संशोधित कर एक जून 1968 दर्ज किया गया था।
कोर्ट ने कहा कि यदि यह मान लिया जाए कि याचिकाकर्ता की जन्मतिथि वास्तव में एक जून 1968 है, तो यह समझ से परे है कि उसने मात्र 12 वर्ष की आयु में दसवीं की परीक्षा कैसे पास कर ली। दोनों आधिकारिक दस्तावेजों में दिख रहा यह अंतर तार्किक रूप से मेल नहीं खाता।
याचिकाकर्ता को स्टाफ नर्स का पद प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल की अपनी सभी आगामी शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताओं के मूल प्रमाणपत्र भी पेश करने होंगे। मामले की सुनवाई दो सितंबर को होगी।
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