हिमाचल को अगले महीने मिल सकता है नया हेलीकॉप्टर, लेकिन किराये पर अटका मामला; टेंडर रद होने के भी आसार

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल सरकार की नई हेलीकाप्टर सेवा शुरू करने की कवायद तेज हो गई है, लेकिन किराये को लेकर मामला अटक गया है।

टेंडर प्रक्रिया में शामिल दोनों एयरलाइंस कंपनियों ने तीन लाख रुपये से अधिक प्रति घंटा किराया मांगा है। यह दर सरकार की अपेक्षा से अधिक है।

ऐसे में सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) दोनों कंपनियों से किराया कम करने के लिए बातचीत कर रहा है। हालांकि किराये पर सहमति नहीं बनी है, लेकिन सरकार ने न्यूनतम उड़ान की शर्त में राहत हासिल की है। मौजूदा व्यवस्था में एयर चार्टर सर्विसेज कंपनी को हर महीने कम से कम 40 घंटे की उड़ान का भुगतान करना पड़ता था।

नए टेंडर में इसे घटाकर 30 घंटे कर दिया गया है। इससे सरकार पर आर्थिक बोझ कम होगा। निविदा प्रक्रिया में गोथावत एयरलाइंस और चिप्सन चार्टर एवं एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया है। दोनों कंपनियों की दर तीन लाख रुपये प्रति घंटे से अधिक है, जबकि जीएडी तीन लाख से ज्यादा भुगतान करने के पक्ष में नहीं है। विभाग किराये को करीब 2.75 लाख रुपये प्रति घंटे तक लाने का प्रयास कर रहा है।