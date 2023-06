Himachal Heavy Rain: हिमाचल में नदियां-नाले उफान पर, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात; कुल्लू-मंडी नेशनल हाईवे बंद

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में मानसून (Monsoon) की बारिश ने तबाही मचा दी है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदियां और नाले उफान पर हैं। शिमला (Shimla) के रामपुर में तो बादल भी फटा और कई एकड़ फसल पानी में बह गई। वहीं, हनोगी माता मंदिर के पास अचानक आई बाढ़ के चलते कुल्लू-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग (Kullu-Mandi National Highway) को बंद करना पड़ा।

मंडी के जिला उपायुक्त अरिंदर चौधरी ने बताया कि हनोगी के पास अचानक आई बाढ़ के कारण मंडी-कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग 3 यातायात के लिए बंद है। प्रशासन अलर्ट पर है। सभी अधिकारियों को स्थिति का प्रबंधन करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि वाहनों की आवाजाही रोकने के आदेश जारी किए गए हैं।

#WATCH | Himachal Pradesh | Traffic movement on National Highway 3 in Mandi, near Hanogi Mata Temple, halted due to flash floods. pic.twitter.com/AUNQwfzZKZ