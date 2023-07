Himachal Heavy Rain: बादल फटने के बाद कई स्थानों पर भारी बारिश, 682 सड़कें बंद, बाढ़ से अबतक 4691 का नुकसान

कुल्लू में बादल फटने के साथ कई स्थानों पर भारी वर्षा हुई है। जिसके कारण अभी तक 682 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। अब तक हिमाचल प्रदेश में 4691 करोड़ के नुकसान का आकलन किया गया है। राज्य में लगभग 540 मकान पूरी तरह से धवस्त हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 4363 मकानों को नुकसान हुआ है।

शिमला, राज्य ब्यूरो। प्रदेश में कुल्लू में बादल फटने के साथ कई स्थानों पर भारी वर्षा हुई है। इसके कारण अभी 682 सड़कें यातायात के लिए बंद है। अभी तक प्रदेश में 4691 करोड़ के नुकसान का आकलन किया गया है। अभी तक 24 जून से लेकर 125 लोगों की विभिन्न कारणों से मौत हो चुकी है। 540 मकान पूरी तरह से ध्वस्त 540 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं और 4363 मकानों को नुकसान हुआ है। अभी तक कुल 59 भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। जिनमें से छह भूस्खलन की घटनाएं मंगलवार को हुई। 44 बार अचानक बाढ़ आई है। प्रदेश में बीते चौबीस घंटों के दौरान सबसे अधिक चंबा में 61, 59.3, शिमला के जुब्बड़हट्टी में 27.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। बाढ़ आने की चेतावनी जारी मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार किन्नौर व लाहुल स्पीति को छोड़ प्रदेश के दस जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर बाढ़ आने की चेतावनी जारी की है। बाक्स स्थान,न्यूनतम,अधिकतम शिमला,18.0,24.0 सुंदरनगर, 23.1,32.3 भुंतर, 20.4,32.6 कल्पा,15.8, 24.8 धर्मशाला, 21.2,28.0 ऊना, 25.6, 34.8 नाहन, 22.9,29.0 केलंग, 12.9,22.0 सोलन, 22.5,30.0।

