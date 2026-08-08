हिमाचल में सप्ताहभर भारी बारिश का अलर्ट, 2 दिन खतरे से खाली नहीं; लैंडस्लाइड व फ्लैश फ्लड से 185 सड़कें बंद

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में मानसून का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण प्रदेश की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। शनिवार सुबह 10 बजे तक प्रदेशभर में 185 सड़कें भूस्खलन व मलबे के कारण पूरी तरह से ठप हैं। इसके साथ ही 104 बिजली के ट्रांसफार्मर और 77 पेयजल आपूर्ति योजनाएं बाधित हो गई हैं। लोगों को पीने के पानी के संकट का सामना करना पड़ रहा है।

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, प्रदेश में अगले 7 दिनों तक भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। 10 और 11 अगस्त को राज्य के अलग-अलग हिस्सों में 'भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है, जिसके लिए अलर्ट जारी किया गया है।