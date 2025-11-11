हिमाचल की पंचायतों में सेवाएं दे रहे ग्राम रोजगार सेवकों को हाई कोर्ट ने दी राहत, विभाग के आदेश पर लगाई रोक

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पंचायतों में सेवाएं दे रहे ग्राम रोजगार सेवकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने प्रार्थियों की मांग को स्वीकार करते हुए राज्य ग्रामीण विकास विभाग की ओर से आठ सितंबर 2025 को जारी उस आदेश पर रोक लगा दी है इसके तहत ग्राम रोजगार सेवकों को नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को कहा गया था। इस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है।



न्यायाधीश संदीप शर्मा ने 130 याचिकाकर्ताओं की ओर से संयुक्त रूप से दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में उत्तर मांगा है।

