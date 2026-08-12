'रिश्ते के भरोसे को तोड़ना गंभीर अपराध', हिमाचल हाई कोर्ट ने दुष्कर्म आरोपित की जमानत याचिका खारिज की

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बौद्धिक रूप से दिव्यांग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपित की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपित ने न केवल पीड़िता की मानसिक स्थिति का लाभ उठाया, बल्कि उनके बीच के पारिवारिक रिश्ते और भरोसे का भी गलत इस्तेमाल किया। यह इस अपराध को और अधिक संगीन बनाता है। यह निर्णय न्यायाधीश राकेश कैंथला ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया।

पीड़िता ने इशारों से बताई थी आपबीती यह मामला मंडी जिले के सदर पुलिस थाना के तहत 13 जनवरी 2026 का है। पुलिस द्वारा पेश रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता महिला जब घास काटने गई थी तो उसने आरोपित को पीड़िता के साथ दुष्कर्म करते हुए देखा था। पीड़िता ने इशारों से मां और शिकायतकर्ता को आपबीती बताई थी।

पुलिस जांच और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में सामने आया कि पीड़िता 75 प्रतिशत बौद्धिक रूप से दिव्यांग है, जिसके कारण वह कानूनन सहमति देने में असमर्थ थी। आरोपित पीडि़ता का दूर का रिश्तेदार हाई कोर्ट ने प्रार्थी की दलीलों को अमान्य करते हुए कहा कि चश्मदीद गवाह (शिकायतकर्ता) ने आरोपित को मौके पर अपराध करते देखा है जो उसकी संलिप्तता को प्राथमिक रूप से साबित करने के लिए पर्याप्त है। आरोपित पीड़िता का दूर का रिश्तेदार है।

हाई कोर्ट की तीखी टिप्पणी कोर्ट ने माना कि यदि आरोपित बाहर आता है तो वह पीड़िता और अन्य गवाहों को डरा-धमका सकता है। कोर्ट ने कहा कि जब अपराध की प्रकृति इतनी गंभीर हो और सजा इतनी सख्त हो तो आरोपित को जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि उसके फरार होने की संभावना बढ़ जाती है। हाई कोर्ट ने आरोपित की जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया।