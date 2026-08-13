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    फोरलेन निर्माण से भूस्खलन व सुरक्षा कार्यों पर हिमाचल हाई कोर्ट सख्त, मंडी में मुआवजा बांट जमीन NHAI को सौंपने का आदेश

    By Chaitanya Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 04:09 PM (IST)

    हिमाचल हाई कोर्ट ने मंडी में फोरलेन निर्माण के तहत भूस्खलन रोकने और सुरक्षा कार्यों को गति देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रभावितों को जल्द मुआवजा बा ...और पढ़ें

    हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने फोरलेन निर्माण से भूस्खलन व सुरक्षा कार्यों पर संज्ञान लिया है।

    हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने फोरलेन निर्माण से भूस्खलन व सुरक्षा कार्यों पर संज्ञान लिया है।

    HighLights

    1. भूस्खलन रोकने और सुरक्षा कार्यों को गति देने का आदेश।

    2. राज्य सरकार प्रभावित जमीन मालिकों को जल्द मुआवजा बांटे।

    3. सुरक्षा कार्य हेतु जमीन NHAI को सौंपने का निर्देश।

    विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मंडी में फोरलेन निर्माण के तहत भूस्खलन रोकने और सुरक्षा कार्यों को गति देने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह प्रभावित जमीन मालिकों को जल्द मुआवजा बांटकर जमीन का कब्जा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपे, ताकि सुरक्षा कार्य बिना किसी रुकावट के पूरे हो सकें।

    मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी नेगी की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के पश्चात यह निर्देश दिए।

    निजी जमीनों के नुकसान के लिए 20 करोड़ का मूल्यांकन

    एनएचएआई ने राइट ऑफ वे से बाहर की निजी जमीनों के नुकसान के लिए कुल ₹20.45 करोड़ का मूल्यांकन किया था। इसमें से ₹12.74 करोड़ से अधिक की राशि एसडीएम बालीचौकी के पास जमा करवाई जा चुकी है। यह मुआवजा राशि मुख्य रूप से तहुला, थलौट, नग्राणी, फागू और जलनाल गांवों के प्रभावित भूस्वामियों को बांटी जाएगी। इसके अलावा थलौट गांव के लिए बाकी बची ₹7.70 करोड़ से अधिक की राशि भी जल्द जारी की जा रही है। 

    पैसा बांटकर शपथ-पत्र ले सरकार

    सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह जमीन मालिकों को पैसा बांटकर उनसे एक शपथ पत्र लें। इसमें जमीन मालिक यह सहमति देंगे कि उन्हें एनएचएआई द्वारा किए जा रहे स्लोप-प्रोटेक्शन (पहाड़ी सुदृढ़ीकरण) और सुरक्षा कार्यों पर कोई आपत्ति नहीं है।

    यह सुरक्षा कार्य मैसर्स भारत कंस्ट्रक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड के जरिये पूरे किए जाएंगे। हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली निगरानी और सुनवाई के लिए 14 सितंबर 2026 की तारीख तय की है।

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