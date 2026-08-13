फोरलेन निर्माण से भूस्खलन व सुरक्षा कार्यों पर हिमाचल हाई कोर्ट सख्त, मंडी में मुआवजा बांट जमीन NHAI को सौंपने का आदेश

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मंडी में फोरलेन निर्माण के तहत भूस्खलन रोकने और सुरक्षा कार्यों को गति देने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह प्रभावित जमीन मालिकों को जल्द मुआवजा बांटकर जमीन का कब्जा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपे, ताकि सुरक्षा कार्य बिना किसी रुकावट के पूरे हो सकें।



मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी नेगी की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के पश्चात यह निर्देश दिए।

निजी जमीनों के नुकसान के लिए 20 करोड़ का मूल्यांकन एनएचएआई ने राइट ऑफ वे से बाहर की निजी जमीनों के नुकसान के लिए कुल ₹20.45 करोड़ का मूल्यांकन किया था। इसमें से ₹12.74 करोड़ से अधिक की राशि एसडीएम बालीचौकी के पास जमा करवाई जा चुकी है। यह मुआवजा राशि मुख्य रूप से तहुला, थलौट, नग्राणी, फागू और जलनाल गांवों के प्रभावित भूस्वामियों को बांटी जाएगी। इसके अलावा थलौट गांव के लिए बाकी बची ₹7.70 करोड़ से अधिक की राशि भी जल्द जारी की जा रही है।