शिमला जिला परिषद चुनाव में देरी पर हिमाचल हाई कोर्ट का कड़ा संज्ञान, डीसी व मुख्य सचिव समेत सरकार को नोटिस

जागरण टीम, शिमला। जिला परिषद शिमला के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव में देरी पर हिमाचल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस दिया है। अदालत में डीसी शिमला और मुख्य सचिव के माध्यम राज्य सरकार को नोटिस भेजा। हाई कोर्ट ने चुनाव में हो रही देरी पर सरकार व प्रशासनिक अधिकारियों से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई से पहले चुनाव में हो रही देरी को लेकर जवाब देना होगा। मामले में अगली सुनवाई 17 अगस्त 2026 को होगी।



जिला परिषद सदस्यों की याचिका पर मंगलवार को न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने मामले पर सुनवाई की। अदालत ने चुनाव में देरी पर कड़ा संज्ञान लिया है।

नतीजों के ढाई माह बाद भी नहीं हुआ चुनाव चुनाव परिणाम घोषित होने के करीब ढाई माह बाद भी शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है। इस कारण मामला अब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचा है। नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्यों ने प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन के विरुद्ध अदालत में याचिका दायर की है। इसमें प्रशासन पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जानबूझकर लटकाने का आरोप लगाया है। याचिका ममता व 12 अन्य नवनिर्वाचित सदस्यों ने दायर की है।

शपथ के बाद नहीं किया गठन उन्होंने कोर्ट से उपायुक्त शिमला को शीघ्र बैठक बुलाकर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न करवाने के निर्देश जारी करने की मांग की है। छह जून 2026 को सभी 25 निर्वाचित सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई थी। इसके बाद हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 90(2) के तहत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव होना था। लेकिन जिला प्रशासन ने ठोस वैधानिक कारण बताए बिना बैठक स्थगित कर दी।

दो बार बैठकें बुलाई पर अधर में लटकी प्रक्रिया प्रशासन ने 27 जून व तीन अगस्त को बैठकें तो बुलाईं, लेकिन उनमें एजेंडा स्पष्ट नहीं किया गया। कुछ बैठकों में उपायुक्त अनुपस्थित रहे और कोरम या स्पष्ट सूचना के अभाव में चुनाव प्रक्रिया अधर में लटकी रही है।



प्रार्थियों का कहना है कि जनवरी 2026 से पिछला कार्यकाल समाप्त होने के बाद जिलास्तर पर कोई चयनित पंचायतीराज संस्था काम नहीं कर पा रही है। चुनाव जीतने और शपथ लेने के बावजूद अध्यक्ष न होने से जिला परिषद शिमला अपूर्ण है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर असर पड़ रहा है।

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