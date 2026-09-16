'बिना ठोस वजह पति से अलग रहना और बच्चों से बात न करना घोर मानसिक क्रूरता', हिमाचल हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिना किसी उचित कारण के पति का घर छोड़ना और अपने ही बच्चों से संपर्क तोड़ लेना मानसिक क्रूरता के दायरे में आता है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश योगेश जसवाल की खंडपीठ ने मामले की समीक्षा के बाद फैमिली कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया जिसके तहत पति को क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक की डिक्री दी गई थी। कोर्ट ने पत्नी की अपील को खारिज कर दिया।



अपीलकर्ता व प्रतिवादी का विवाह 21 जून 2007 को हुआ था। शादी के बाद दोनों करीब 10 साल साथ रहे और उनके दो बच्चे (बेटा और बेटी) पैदा हुए।

शादी के बाद बदल गया व्यवहार पति के आरोपों के अनुसार, शादी के कुछ समय बाद ही पत्नी का व्यवहार बदल गया। वह बिना बताए मायके चली जाती थी और झूठे मामलों में फंसाने की धमकियां देती थी। घर छोड़ने के बाद से पत्नी ने न तो अपने बच्चों से मिलने की कोशिश की और न ही फोन पर उनसे बात की।

हाई कोर्ट ने दावे खारिज किए पत्नी ने कोर्ट में दलील दी थी कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया और उसके साथ पिटाई की, जिसके कारण उसे घर छोड़ना पड़ा। हाई कोर्ट ने इन दावों को खारिज कर दिया।